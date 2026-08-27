အီရန်နှင့် သံတမန်ရေး သဘောတူညီချက် ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဟု အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပြင်သစ်သတင်းအေဂျင်စီကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြထားသည်မှာ အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုသည် အမေရိကန်သမ္မတနှင့် ဆွေးနွေးပြီးနောက် အီရန်နှင့် သံတမန်ရေးအရ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုက သိမ်းပိုက်ထားသည့် အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသရှိ အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်ရာတစ်ခုတွင် ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် “သဘောတူညီချက်တစ်ခုမျှ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ် ပြောနိုင်သည်” ဟု ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ထရမ့်နှင့် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးမှုတွင် တီဟီရန်နှင့် သံတမန်ရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ရည်ညွှန်းပြီး အီရန်ဘက်ရှိ အဖွဲ့ကို “ရိုင်းစိုင်းသူများ” ဟူသည့် အထင်အမြင်သေးသည့် စကားလုံးများ အသုံးပြုကာ ၎င်းတို့နှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိနိုင်မည်ကို သံသယရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ နေတန်ယာဟုသည် အီရန်အပေါ် ထရမ့်က စတင်လုပ် ဆောင်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးဖိအားပေးမှု အစီအစဉ်သစ်ကိုလည်း ကြိုဆိုခဲ့ပြီး ယင်းသည် စစ်ရေးအရ ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ခြင်း ထက် ပိုမိုခိုင်မာသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်၏ ယခုကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော စကားလုံးများ အသုံးပြုခဲ့ခြင်းသည် ဟိတ်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် **အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC)** က ၎င်းနှင့် ၎င်း၏ ယခင်စစ်ဝန်ကြီး ယိုအာဗ် ဂါလန့်တို့အပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ဂါဇာပြည်သူများအပေါ် အစာရေစာငတ်မွတ်မှုကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းများ ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည့် အချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ထရမ့်သည် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ ပူးပေါင်းပြု လုပ်ခဲ့သည့် စစ်ရေးကျူးကျော်မှုအတွင်း နေတန်ယာဟုဘက်မှ ထောက်ခံပေးခဲ့သော်လည်း ဧပြီလတွင် အမေရိကန် ပြည်သူများအကြား စစ်ပွဲဆန့်ကျင်မှုများ တိုးမြင့်လာခြင်းနှင့် ယင်း၏ရလဒ်အဖြစ် ရေနံဈေးနှုန်းများ အလွန်အမင်း မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကြောင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို သဘောတူရန် ဆန္ဒပြုခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment