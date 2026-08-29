ဒီဇင်ဘာလ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အဓိကခေါင်းဆောင်များနှင့် ရန်သူ၏ ကြေးစားများ ၃၀ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်တွင် မာရ်ကာဇီပြည်နယ်အတွင်း အဓိကခေါင်း ဆောင်များ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ပြည်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူ စုစုပေါင်း ၃၀ ဦးကို ဖော်ထုတ် သိရှိပြီး ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအမေရိကန်၊ဇီယွန်ဝါဒီ ရန်သူ၏ ကြေးစား ၃၀ ဦးသည် ၁၄၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အာဏာ သိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုကာလတွင် မဟာလတ်နှင့် မင်းဝါရ်မြို့နယ်များ၌ ပြည်သူများ၏ နေအိမ်များ၊ မြို့ပေါ်ရှိ စတိုးဆိုင်ကြီးများ၊ ဘဏ်များ၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်များနှင့် ပြည်သူများ၏ ကိုယ်ပိုင် ယာဉ် များ၊ အစိုးရအဆောက်အအုံများ၊ ဗလီအများအပြား (အလီယာ ဂျာမေအ်ဗလီနှင့် မဟာလတ်ဈေးရှိ မဟဒီ ယာဗလီ တို့အပါအဝင်) ကို အကြီးအကျယ် ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် မီးရှို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် ရထားပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တန်းကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခရီးသည်များ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် ပြည်သူများ၏ ဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို လုယက်ခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မာရ်ကာဇီပြည်နယ် ထောက်လှမ်းရေးဌာနမှ အမည်မသိ အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ စစ်သားများ** သည် အဆိုပါ ကြေးစား များထံမှ ဓားရှည်၊ ပုဆိန်နှင့် ဓားများကဲ့သို့သော အအေးလက်နက် အမျိုးမျိုး၊ အရက်ယမကာ အမြောက် အမြားနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိကာ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြပါတယ်။
ယခင်ကလည်း ၁၄၀၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မာရ်ကာဇီပြည်နယ်အတွင်း ဒီဇင်ဘာလ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ မြေပြင်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ၇၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာလ အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုအတွင်း အမေရိကန်-ဇီယွန်ဝါဒီ ရန်သူ၏ ကြေးစားများ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဒါအိရှ် (ISIS) ပုံစံ ရာဇဝတ်မှုများသည် အချိန်ကြာမြင့်သွားခြင်းကြောင့် အရေးယူမှုမှ လွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားထားသည်။ ထို့အပြင် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန် ၏ ကတိတော်မှာ “ဧကန်အမှန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာဇဝတ်သားများထံမှ လက်စားချေမည်”ဟူ၍ ဖြစ် ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်သူများအား သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များကို အမြန်ဆုံး အဆို ပါဝန်ကြီးဌာန ၏ သတင်းပေးဌာန ၁၁၃ သို့မဟုတ် Eitaa၊ Bale၊ Rubika နှင့် Soroush Plus စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းများရှိ ဝန်ကြီး ဌာန၏ တရားဝင်အကောင့်များသို့ vaja113@ (အပြာရောင် အတည်ပြုအမှတ်အသားပါ) မှတစ်ဆင့် သတင်းပေးပို့ကြရန် တောင်းဆိုထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment