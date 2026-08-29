အီရန်နိုင်ငံရှိ အသိပညာအခြေပြု ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကင်ဆာနှင့် အင်္ဂါအစားထိုးကုသမှုဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများကို တင်ပို့နေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အသိပညာအခြေပြုကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အကြီးအကဲ ဒေါက်တာအမီရ် မဲဟ်ရာဝါရ် က အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် အစာခြေစနစ်ကင်ဆာနှင့် လူ့အင်္ဂါအစားထိုးကုသမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆေးဝါး များ ကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အဆိုပါစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆေးဝါး များ၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အခြားနိုင်ငံများတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ဆေးဝါးများထက် ပိုမိုနည်း ပါးကြောင်း လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ အမီရ် မဲဟ်ရာဝါရ်က အဆိုပါကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အီရန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် စီရိုလီမပ်စ် (Sirolimus) ဟုခေါ်သည့် ဆေးဝါးကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ ထိုဆေးဝါးကို အသည်းအစားထိုးကုသမှု တွင် အသုံးပြုပါတယ်။
အဆိုပါ အသိပညာအခြေပြုကုမ္ပဏီ၏ ဆေးဝါးများကို ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့တစ်ဝိုက်ရှိ နိုင်ငံများ၊ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ တို့သို့ တင်ပို့လျက်ရှိပြီး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ယခုအချိန်အထိ နိုင်ငံအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃ သန်း ဝင်ငွေရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒေါက်တာ အမီရ် မဲဟ်ရာဝါရ်က အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် GMP လိုင်စင် ကိုလည်း ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထုတ်လုပ် မှုလိုင်းအသစ်များကိုလည်း တည်ဆောက်ပြီးစီးထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုထုတ် လုပ်မှု လိုင်း အသစ်များ ၏ အကူအညီဖြင့် ခေတ်မီဆေးဝါးများကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆို ပါတယ်။
၎င်းက ထပ်မံအလေးပေးပြောကြားရာတွင် ရမ်ဒွါန် စစ်ပွဲကာလအတွင်း အန္တရာယ်များနှင့် အခက်အခဲ များ အားလုံးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော်လည်း အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် တစ်ခဏမျှပင် ရပ်တန့် ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မှတ်သားဖွယ်ရာအနေဖြင့် စီရိုလီမပ်စ်အပါအဝင် ခေတ်မီဆေးဝါးအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်သည့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ သည် တီဟီရန်မြို့၏ အပြင်ဘက်ရှိ အာရှတွင် ထင်ရှားသော “ပါဒစ်” သိပ္ပံပန်းခြံ အတွင်း တည်ရှိပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment