ကွမ်းမြို့၌ ကျင်းပသည့်အကြိမ် (၄၀ ) မြောက် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စည်းလုံးညီညွတ်ရေး နိုင်ငံတကာညီလာခံ (၁) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။အကြိမ် (၄၀) မြောက် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စည်းလုံးညီညွတ်ရေး နိုင်ငံတကာညီလာခံ ကို ယနေ့ စနေနေ့နံနက်ပိုင်း (သြဂုတ်၁ ၂၉ ရက် နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ) တွင် ဘာသာရေးပညာရှင်များနှင့် တက္ကသိုလ်ပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အမြင်ရှင်များ တက်ရောက်မှုဖြင့် ကွမ်းမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါညီလာခံကို အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ အရိပ်အောက်တွင် ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားစေမည့် အတွေး အခေါ်များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အယူအဆများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် “အွန်မ်မာ၏ အမျိုးသားရေး/အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အမှတ်သညာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း” နှင့် “ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စွမ်းအားဖန်တီးခြင်း” တို့ကိုလည်း အဓိကထား ဆွေးနွေးလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ယင်းဆွေးနွေးမှုများကို ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ အမြင်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment