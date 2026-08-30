  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုများကြောင့် နေတန်ယာဟု၏သား အမေရိကန်မှ အစ္စရေးသို့ ပြန်လာရန် အတင်းအကျပ် ဖြစ်လာ

၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၉
News ID: 1859338
လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုများကြောင့် နေတန်ယာဟု၏သား အမေရိကန်မှ အစ္စရေးသို့ ပြန်လာရန် အတင်းအကျပ် ဖြစ်လာ

ဇီယွန်ဝါဒီ အစ္စရေး၏ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ ရှင်ဘက်က အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု၏သား ယိုင် နေတန်ယာဟုကို ပြင်းထန်သော လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ်ကြောင့် မိုင်ယာမီမှ အစ္စရေးသို့ အရေးပေါ် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ ရှင်ဘက်က အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု၏သား ယိုင် နေတန်ယာဟုကို လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များဖြင့် အမေရိကန် မှ အစ္စရေးသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

Al Jazeera ၏ ဖော်ပြချက်အရ ရှင်ဘက်က ယိုင် နေတန်ယာဟုအား မိုင်ယာမီမှ အစ္စရေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ အေဂျင်စီက “သိသာထင်ရှားသော ခြိမ်းခြောက်မှု” အဖြစ် သတ်မှတ် ထားသည့် လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တစ်ရပ် ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

သို့သော် ရှင်ဘက်က ထိုခြိမ်းခြောက်မှု၏ သဘောသဘာဝနှင့် ထိုခြိမ်းခြောက်မှုနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသူများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။

ဇီယွန်ဝါဒီ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့၏ အဆိုပါကြေညာချက်သည် ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် ထွက် ပေါ်ခဲ့ သည့် သတင်းတစ်ရပ်နောက်ပိုင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းတွင် ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖလော်ရီဒါ ၌ နေထိုင်နေစဉ် ယိုင် နေတန်ယာဟုကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

ရှင်ဘက်က ၎င်း၏ကြေညာချက်တွင် ယိုင် နေတန်ယာဟုအား ထိခိုက်နစ်နာစေရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသော ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ် ရှိနေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုခြိမ်းခြောက်မှုကို သုံးသပ်အကဲဖြတ်ပြီးနောက် ၎င်းအား ၎င်း၏ လုံခြုံရေး အဖွဲ့နှင့်အတူ အမေရိကန်မှ အရေးပေါ် ထွက်ခွာစေကာ အစ္စရေးသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရပိုင် Channel 12 ကလည်း အဆိုပါ ရုတ်တရက်ဆောင်ရွက်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရှင်ဘက်သည် ၎င်း၏အရာရှိအချို့ကို နယူးယောက်မှ မိုင်ယာမီသို့ ပြောင်းရွှေ့စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

သတင်းအရ ထိုအရာရှိများသည် ထိုအချိန်တွင် မိုင်ယာမီ၌ ရှိနေခဲ့ကြပြီး၊ ဇိုင်ယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ သမ္မတ အစ္စက် ဟာဇော့ဂ်လည်း ထိုအချိန်၌ မိုင်ယာမီတွင် ရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha