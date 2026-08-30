အမေရိကန်သည် ဥရောပတွင် နျူကလီးယားလက်နက် အသုံးပြုရန် အလေးအနက် စဉ်းစားနေသည်ဟု ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် အန်ဒရေ ဘီလူ ဆော့ဗ်က အမေရိကန်၏ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ဥရောပတွင် နျူကလီးယားလက်နက်များ အသုံးပြုနိုင် ခြေကို အလေးအနက်ထား၍ ဆွေးနွေးသုံးသပ်နေကြသည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ရုရှားမီဒီယာသို့ ပေးခဲ့သည့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ၎င်းက ဝါရှင်တန်အနေဖြင့် ရုရှား၏ မဟာဗျူဟာမဟုတ်သော နျူကလီးယားလက်နက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းသည် ဥရောပတွင် ရှိနေသည့် အမေရိကန်၏ နျူကလီးယားလက်နက်များနှင့် နျူကလီးယားအစီအစဉ်များမှ ကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်မှုကို လွှဲပြောင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘီလူဆော့ဗ်၏ အဆိုအရ အမေရိကန်သည် အမျိုးမျိုးသော နိုင်ငံပေါင်းစုံ လက်နက်လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ရုရှား၏ မဟာဗျူဟာမဟုတ်သော နျူကလီးယားလက်နက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ရန် တောင်းဆိုနေသည်။ သို့သော် ထိုလက်နက်များသည် အမေရိကန်ပြည်မကြီးအတွက် တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှု မဖြစ်စေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ရုရှားအရာရှိက ယင်းအခြေအနေသည် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာ ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် ဥရောပစစ်မျက်နှာတွင် နျူကလီးယားလက်နက် အသုံးပြုနိုင်ခြေကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားနေကြောင်း ပြသနေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ သို့မဟုတ် မဟာဗျူဟာတည်ငြိမ်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများမှတစ်ဆင့် ရုရှား၏ မဟာဗျူဟာမဟုတ်သော နျူကလီးယားလက်နက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ရယူခြင်း၊ ထိုလက်နက်များအပေါ် တင်းကျပ်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ခြင်းတို့သည် အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏ ဥရောပမဟာမိတ်များက နျူကလီးယားလက်နက် အသုံးပြုလာနိုင်ခြေကို ပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်ကြောင်း ထပ်မံစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ဘီလူဆော့ဗ်က ဥရောပနိုင်ငံများအနေဖြင့် ဝါရှင်တန်က ၎င်း၏ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၏ နယ်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျင့်သုံးနေသည့် မူဝါဒနှင့် ထိုမူဝါဒကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို အပြည့်အဝ နားလည်သဘောပေါက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဥရောပနိုင်ငံများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ နယ်မြေများကို အမေရိကန်၏ လက်တွေ့စစ်ရေးမဟာဗျူဟာတွင် မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်နှင့် ထိုသို့အသုံးချခြင်းကြောင့် ဒေသတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို သဘောပေါက်ထားသင့်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment