ပုသိမ်မြို့ ဘုရားကြီးကုန်းဒါရ်ဂါဝင်း၌ ၁၅၀၁ နှစ်မြောက် ယောင်မွန်နဗီ(ဆွ) နေ့ အခမ်းအနား စည်ကား သိုက်မြိုက် စွာ ကျင်းပ ။ ။ Photos
၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1859343
အဗ်နာ ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ရှိ ဘုရားကြီးကုန်းဒါရ်ဂါဝင်းအတွင်း ၁၅၀၁ နှစ်မြောက် ယောင်မွန်နဗီ(ဆွ) နေ့ (မြတ်နဗီနေ့) အခမ်းအနားကို ယနေ့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပြီး အခမ်းအနား သို့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကာ အမှတ်တရပုံရိပ်များကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။Photos Credit - Thet Khaing
Your Comment