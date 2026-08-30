အာဖဂန်နစ္စတန် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ နောက်ဆုံး အကဲဖြတ် ချက်၊ နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ထက်ဝက်နီးပါး အကူအညီလိုအပ်နေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကုလသမဂ္ဂနှင့် REACH သုတေသနအဖွဲ့တို့ ထုတ်ပြန်သည့် နောက်ဆုံးအကဲဖြတ်ချက်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်၌ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများကြောင့် မိသားစုများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမှာ အလွန်အမင်း ကျဆင်းလာပြီး ပြည်သူများ၏ စိတ်ကျန်းမာရေးမှာလည်း ဖိအားများ ခံနေရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်၌ လူဦးရေ ၂၁ ဒသမ ၉ သန်းခန့် (နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း) သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းပမာဏမှာ ယမန်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျလာသော်လည်း စစ်ပွဲမဖြစ်ပွားနေသည့် အခြေအနေများအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် အမြင့်ဆုံးအဆင့်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အလွန်ပြင်းထန်သော အစားအစာမလုံလောက်မှု၊ မိုးခေါင်ရေရှားမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ အများအပြား ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် များနှင့် စီးပွားရေးဖိအားများပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လာပြီး မိသားစုများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ အကျပ်အတည်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစွမ်း လျော့ကျလာကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
ကလေးများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများ သည် အခြားသူများထက် ထိခိုက်လွယ်သည့် အုပ်စုများဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ အကဲဖြတ်ချက်တွင် လူဦးရေ ၁၇ ဒသမ ၄ သန်း သည် ပြင်းထန်သော အစားအစာမလုံလောက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားသည်။ ထိုအထဲမှ လူဦးရေ ၄ ဒသမ ၇ သန်း သည် အရေးပေါ်အခြေအနေ (အဆင့် ၄) သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းအရေအတွက်မှာ ယမန်နှစ်ထက် နှစ်ဆကျော် မြင့်တက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment