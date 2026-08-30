«အွန်မ်မတ် အဟ်မဒ်» ၏ ကြီးမားသော အခမ်းအနား ၊ တီဟီရန် ။ ။ Photos

၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၀၀:၀၀
News ID: 1859346
အဗ်နာ ။ ။ «အွန်မ်မတ် အဟ်မဒ်» ၏ ကြီးမားသော အခမ်းအနားကို စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ရက်သတ္တပတ် နှင့် တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မွေးနေ့အခါသမယနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်း အနားကို တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင် မိသားစုများနှင့် ပြည်သူ လူထုအလွှာအသီးသီး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် များ အပြင် ဧည့်ခံကျွေး မွေးရေးဆိုင်ရာ စတုဒီသာ များကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားကာ တီဟီရန်မြို့ရှိ ဟက်ဖ်တီးရ် ရင်ပြင်မှ ဝလီအက်ဆ်ရ် ရင်ပြင်အထိ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Your Comment