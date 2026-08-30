  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

လာရိုက်ခ်ကျွန်းကို ရန်သူတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့က အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်

၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၀၂:၁၆
News ID: 1859353
လာရိုက်ခ်ကျွန်းကို ရန်သူတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့က အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်

အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီ အစ္စရေးဘက်မှ ရန်သူတပ်ဖွဲ့များသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ လာရိုက်ခ် ကျွန်းကို ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ  အမေရိကန် နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီတပ်ဖွဲ့များက လာရိုက်ခ် ကျွန်းအပေါ် ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) က ချက်ချင်းနှင့် အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန၏ ကြေညာချက်

ဗစ်စမီလ္လာဟိရ် ရဟ်မာနိရ် ရဟီးမ်

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ

“ဧကန်အမှန် ငါအရှင်မြတ် သည် ရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူများထံမှ လက်စားချေ(အရေးယူမှပြုတော်မူ) မည်”

အမေရိကန်-ဇိုင်ယွန်ဝါဒီ ရန်သူသည် မိမိတို့၏ ပြည်တွင်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် မအောင်မြင်ခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား မိမိတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ယုံကြည်လက်ခံမှု ကျဆင်းလာခြင်းတို့ကြောင့် မိမိတို့၏ အပြစ်တင်ဖွယ်ရာ အခန်းကဏ္ဍကို တစ်ဖန် ပြန်လည်အသက်သွင်းကာ မိမိတို့၏ ပြည်သူများရှေ့တွင် ထိုလုပ်ရပ်ကို အကြောင်းပြရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။

ထိုသို့ ကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် လာရိုက်ခ် ကျွန်းကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ထိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူငယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် နိုင်ငံသားအချို့ အာဇာနည်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အချို့မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြရပါသည်။

ဤကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုအတွက် အစ္စလာမ်မစ်အီရန်၏ သားကောင်းများက တုံ့ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျူးကျော် ရန်သူ သည် မိမိတို့၏ လုပ်ရပ်အတွက် ထိုက်တန်သော ပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha