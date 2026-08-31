သိမ်းပိုက်ထားသောဒေသများတွင် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းသည် ယခင်စံချိန်ကို ချိုးဖျက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ သတင်းအရ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းဒေသများတွင် စက်တင်ဘာလအစမှစ၍ ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းကို တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဈေးနှုန်းအသစ်အရ ဓာတ်ဆီတစ်လီတာလျှင် ၈.၂၅ ရှီကယ် ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂.၂၇ ဒေါ်လာ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းဈေးနှုန်းသည် သိမ်းပိုက်ထားသောဒေသများတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ နှစ်အတွင်း ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်း အမြင့်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်သည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment