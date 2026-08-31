နီပေါပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွား၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၄၉ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Urdu News ကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြရာတွင် နီပေါနိုင်ငံ၌ ရေကြီးမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်း ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၄၉ ဦး ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း သိရပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးနေသူများအနက် နီပေါနိုင်ငံသားများက အများဆုံးဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၀၄ ဦး ရှိသည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၄၉ ဦးအပြင် လတ်ဗီးယားနိုင်ငံသား ၃၃ ဦး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁၈ ဦးနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၁၅ ဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
သတင်းအရ ကနေဒါနိုင်ငံသား ၆ ဦးနှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ၆ ဦးတို့လည်း ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရပါ တယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment