ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်လေတပ်စခန်း ၂ ခုကို အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့က ဒုံးကျည်ဖြင့် တိုက်ခိုက်၊ အရေးကြီးအဆောက်အအုံများ ပျက်စီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ လေကြောင်း နှင့် အာကာသတပ်ဖွဲ့သည် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်လေတပ်စခန်း ၂ ခုဖြစ်သော မာလစ်ခ် ဟိုစိုင်းန် နှင့် အယ်လ်အဇ်ရက်ခ် တို့ကို ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းများ ပူးတွဲအသုံးပြုသည့် စစ်ဆင်ရေးဖြင့် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အနေဖြင့် အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနက ၎င်း၏ ဒုတိယ မြောက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အီရန်ပြည်သူများ၏ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ၁၈၃ ရက်ကြာ ဆက်လက်ခုခံမှုသည် ရန်သူကို အံ့အားသင့်မှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများအတွက် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်စေသကဲ့သို့ အစ္စလာမ့်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများအတွက်လည်း အင်အားဖြစ်စေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ လေကြောင်းနှင့် အာကာသတပ်ဖွဲ့မှ ရဲရင့် သောတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် လာရက်ခ်ကျွန်းပေါ် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူတို့၏ လေကြောင်း ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှု ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းများ ပူးတွဲအသုံးပြုသည့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ ယင်းစစ်ဆင်ရေးတွင် “ယာ မိုဟမ္မဒ် အိဗ်န် အဗ္ဒုလ္လာ ﷺ” ဟူသော ကုဒ်အမည်ဖြင့် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်လေတပ်စခန်း ၂ ခုကို ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အဆိုပါလေတပ်စခန်းများ၏ နည်းပညာနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး အဆောက်အအုံများ၊ တိုက်လေယာဉ်များထားရှိရာနေရာများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး ရန်သူဘက်တွင် အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရန်လိုကျူးကျော်မှုများနှင့် ပြစ်မှုများမှတစ်ဆင့် အီရန်၏ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း အားနည်းစေရန် ကြိုးပမ်းမှု သည် အောင်မြင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ရန်သူဘက်မှ ပြုလုပ်သည့် ပစ်ခတ်မှုတိုင်းကို ထိုထက်ပိုမို ပြင်းထန်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော တုံ့ပြန်စစ်ဆင်ရေးဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment