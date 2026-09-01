  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် MQ-9 ဒရုန်း ပစ်ချဖျက်ဆီးခံရ

၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၉:၅၁
News ID: 1860233
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် MQ-9 ဒရုန်း ပစ်ချဖျက်ဆီးခံရ

အီရန် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) က နာရီအနည်းငယ်ခန့်အကြာတွင် MQ-9 ဒရုန်းတစ်စင်း ကို အစောင့်တပ်၏ လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့မှ အသုံးပြုသည့် ခေတ်မီပြီး အဆင့်မြင့် လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး စနစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကာ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ် တွင် နာရီအနည်းငယ်ခန့်အကြာက MQ-9 ဒရုန်းတစ်စင်းကို နိုင်ငံ၏ ပေါင်းစပ် လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး ကွန်ရက်အောက်ရှိ အစောင့်တပ် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့၏ ခေတ်မီပြီး အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်က အောင်မြင်စွာ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကာ ပစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။

အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးကို ဟော်မုဇ်ရေ လက်ကြား၏ အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha