ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် MQ-9 ဒရုန်း ပစ်ချဖျက်ဆီးခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ် တွင် နာရီအနည်းငယ်ခန့်အကြာက MQ-9 ဒရုန်းတစ်စင်းကို နိုင်ငံ၏ ပေါင်းစပ် လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး ကွန်ရက်အောက်ရှိ အစောင့်တပ် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့၏ ခေတ်မီပြီး အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်က အောင်မြင်စွာ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကာ ပစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးကို ဟော်မုဇ်ရေ လက်ကြား၏ အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment