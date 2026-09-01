“လေတပ်နှင့် တပ်မတော်တို့ ၏ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုက ရန်သူ၏ တွက်ချက်မှုများကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးသွားစေမည်”/ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝဟီဒီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းအရ အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ တပ်မှူးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝဟီဒီသည် **လေတပ်နေ့** အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာတွင် လေတပ်နှင့် တပ်မတော်တို့၏ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုသည် ရန်သူ၏ တွက်ချက်မှုများကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးသွားစေမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝဟီဒီ၏ သဝဏ်လွှာအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ့်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် လေတပ်၏ တပ်မှူး၊ ချစ်ခင်လေးစားရသော ဗိုလ်မှူးချုပ် အလီရေဇာ အေလ်ဟာမီထံ
စလာမ်မွန်းန်အလိုင်းကွန်းမ်
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့သည် အီရန်နိုင်ငံ၏ လေပိုင်နက်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသော စစ်သည်များ၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေပြီး အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်ရေးအတွက် တပ်မတော်၏ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက ပေးအပ်ခဲ့သည့် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုရန် အရေးကြီးသော အခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
ဤမင်္ဂလာရှိသောနေ့တွင် သင်နှင့်အတူ ဤတပ်ဖွဲ့မှ ရဲရင့်ပြီး တာဝန်ကျေပွန်ကာ ဝေလာယသ် (ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၏ လမ်းညွှန်မှု) အပေါ် သစ္စာရှိကြသော တပ်မှူးများ၊ အရာရှိများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာ့ရှေ့မှောက်တွင် ထင်ရှားပေါ်လွင်လာသော နိုင်ငံ၏ လေကြောင်းကာကွယ်ရေး စွမ်းရည်များသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ စွမ်းရည်နှင့် အရည်အချင်းများအပေါ် ယုံကြည်အားထားမှု၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး အီရန်ပြည်သူများအတွက် မျှော်လင့်ချက်နှင့် ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်စေပါသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် တပ်မတော်နှင့် အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့တို့၏ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်များအကြား မကြုံစဖူးသော ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းထားသော ကွန်ရက်စနစ်များ၊ နည်းပညာကို အစဉ်မပြတ် ဆန်းသစ်တိုးတက်စေမှု၊ ပြည်တွင်းစွမ်းရည်များကို အားထားမှုနှင့် အီရန်လူငယ်များ၏ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများအပေါ် မှီခိုအားထားမှုတို့သည် လေကြောင်းစစ်မြေပြင်တွင် ရန်သူ၏ တွက်ချက်မှုများကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အင်အားတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန်၏ ဂုဏ်ယူဖွယ် လေကြောင်းကာကွယ်ရေး အာဇာနည်များ၊ အထူးသဖြင့် ဒုတိယနှင့် တတိယ “မြင့်မြတ်သော ကာကွယ်ရေး” ကာလများအတွင်း နိုင်ငံ၏ လေပိုင်နက်ကို ကာကွယ်ရင်း အသက်ပေးလှူခဲ့ကြသော အဆင့်မြင့် အာဇာနည်များအား ဂုဏ်ပြုအမှတ်ရပါသည်။
သင်နှင့် ဤတပ်ဖွဲ့မှ ရဲရင့်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဆက်လက်အောင်မြင်မှုများနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားမှုများ ရရှိစေရန် အမြင့်မြတ်ဆုံး အရှင်မြတ်ထံ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ ထိုအောင်မြင်မှုသည် ဟဇရတ် ဝလီ အဆ်ရ်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများနှင့် အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေး၏ ကြီးမြတ်သော ခေါင်းဆောင်၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ တပ်မှူးဖြစ်သော ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ (သက်တော်ရှည်ကြာပါစေ) ပညာရှိသော လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အမိန့်များနှင့် မဟာဗျူဟာများကို လိုက်နာခြင်းအောက်တွင် ရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးအကြား ပိုမိုခိုင်မာသော စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ အပြန်အလှန်ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တို့မှတစ်ဆင့် အစ္စလာမ့်အီရန်နိုင်ငံသည် အမြဲတမ်း ခမ်းနားပြီး လုံခြုံသော ကောင်းကင်အောက်တွင် တည်ရှိကာ အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အာဏာအင်အားကို အခိုင်မာဆုံးသော ခံတပ်တစ်ရပ်အဖြစ် အစဉ်တည်တံ့နေမည် ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဲဟ်မဒ် ဝဟီဒီ
အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ တပ်မှူးချုပ်
၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment