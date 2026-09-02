အမေရိကန်စစ်စခန်းများကို ဒရုန်းနှင့် ဒုံးကျည်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့် တပ်က ဂျော်ဒန်ပြည်သူများထံ သတင်းစကားပေးပို့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်သည် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန် ဒရုန်းစစ်စခန်းကို ဒုံးကျည်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဂျော်ဒန်ပြည်သူများထံ အမှာစကားတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။
အသေးစိတ်အနေဖြင့် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနက ဂျော်ဒန် ပြည်သူများ ထံ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်လုပ်ရပ်များကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် IRGC ၏ အာကာသနှင့် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့က ဂျော်ဒန်ရှိ ဘုရင်ဟစန် အမေရိကန်လေတပ်စခန်း ကို ပြင်းထန်သော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင် အမေရိကန်၏ အဝေးအကွာအဝေး ပျံသန်းနိုင်သော **RQ-4 နှင့် MQ-9 ဒရုန်းများ၏ လေယာဉ်ရုံများ**ကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး ဒရုန်းအများအပြား ပျက်စီးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း ဆိုသည်။ ထို့အပြင် တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ဒရုန်းမောင်းသူအချို့နှင့် ပျံသန်းရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာဝန်ထမ်းများ သေဆုံးခဲ့ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံအချို့တွင်လည်း မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း IRGC က ပြောကြားထားပါတယ်။
IRGC ၏ ကြေညာချက်တွင် အမေရိကန်စစ်တပ်သည် အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒေသအသီးသီးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲ ထားပြီး မကြာသေးမီက တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတွင် ဟော်မုဇ်ဂန် ပြည်နယ်၊ ဆီရစ်ခ်ဒေသရှိ စွန်နီ လူငယ်စုံ တွဲတစ်တွဲ၏ မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကိုပင် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် လူပေါင်း ၇၀ ခန့် ထိခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် လူ ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ကလေးငယ်တစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ဒဏ်ရာရသူအများအပြား၏ အခြေအနေမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
IRGC က ဂျော်ဒန်ပြည်သူများထံ ပြောကြားရာတွင် ဂျော်ဒန်သည် ဘုရားသခင်၏ တမန်တော်များနှင့် ဆက်နွှယ် သည့် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောမြေ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုကဲ့သို့သော စစ်ရေးလုပ်ရပ်များ ၏ အခြေစိုက်ရာ သို့မဟုတ် ဗဟိုချက်မဖြစ်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment