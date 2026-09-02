အေမာမ်ရေဇာ(အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် ၌ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးညီလာခံ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁) ။ Photos
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1860757
အဗ်နာ ။ ။ အကြိမ် (၄၀) မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးညီလာခံ၏ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို တနင်္ဂနွေနေ့ (၂၀၂၆ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်) တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ မြတ်နိုးအပ်သော တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) နှင့် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) တို့၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ်နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာ အေမာမ်ရေဇာ(အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော် ကွတ်ဒ်စ် ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Your Comment