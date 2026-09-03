ခူဇက်စတန်တွင် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးပြီး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နိုင်ငံ၊ ခူဇက်စတန်ပြည်နယ်တွင် အမေရိကန်၏ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ခူဇက်စတန်ပြည်နယ်၏ လုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝလီယွန်လ္လာဟ် ဟယာသီ က ယမန်နေ့ညတွင် အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေရာ ၃ ခုကို ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထိုတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment