  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ခူဇက်စတန်တွင် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးပြီး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ

၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၉:၅၀
News ID: 1861112
ခူဇက်စတန်တွင် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးပြီး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ

အီရန်နိုင်ငံ ၊ ခူဇက်စတန်ပြည်နယ်တွင် အမေရိကန်၏ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန်နိုင်ငံ၊ ခူဇက်စတန်ပြည်နယ်တွင် အမေရိကန်၏ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။

ခူဇက်စတန်ပြည်နယ်၏ လုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဝလီယွန်လ္လာဟ် ဟယာသီ က ယမန်နေ့ညတွင် အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေရာ ၃ ခုကို ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

၎င်းက ထိုတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha