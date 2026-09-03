အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ တပ်ဖြန့်ထားမှုကို ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိ ထပ်မံတိုးချဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ၎င်း၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တပ်ဖြန့်ထားသည့် ကာလကို တိုးချဲ့လိုက်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ Wall Street Journal သည် အဆိုပါကိစ္စနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်း ရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပီတ် ဟက်ဂ်ဆက်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တပ်ဖြန့်ထားမှုကို ၂၀၂၇ ခုနှစ်အထိ တိုးချဲ့ရန် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအရ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဒေသတွင်းတွင် လက်ရှိတပ်စွဲထားသည့် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မူလသတ်မှတ်ထားသည့် ကာလထက် ပိုမိုကြာမြင့်စွာ ဆက်လက်တပ်စွဲနေရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment