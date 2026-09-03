ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကုန်တင်သင်္ဘော ၆ စီးသာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြောင်း Kepler ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရေကြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကုမ္ပဏီ Kepler ၏ အဆိုအရ မနေ့က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် ကုန်တင်သင်္ဘောမှာ ၆ စီးသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတွင် ဖော်ပြထားချက်အရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် သင်္ဘောများအနက် ဓာတ်ငွေ့ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရန် အသုံးပြုသည့် သင်္ဘောကြီး ၂ စီးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း ရေကြောင်းသွားလာမှု သိသိသာသာ လျော့ကျနေသည့် အချိန်တွင် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့်က အမေရိကန်သည် အီရန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ရလဒ်များ ရရှိရန် ဦးတည်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထရမ့်က အမေရိကန်သည် လက်ရှိတွင် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား ကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတက ယင်းမတိုင်မီ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်လည်း အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှု အသစ် သည် ကြာရှည်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment