နိုင်ဂျီးရီးယားကို ပြိုကွဲအောင် ကြိုးပမ်းမှု / ရှိက်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ က ရန်သူများ၏ ပူးပေါင်း ကြံစည်မှု ကို သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
နိုင်ဂျီးရီးယား အစ္စလာမ်မစ်လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် ရှိက်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ က ပြည်သူများအနေဖြင့် ဖိနှိပ်မှုနှင့် အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ရန် နိုးကြားနေကြရမည်ဟု တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံအတွင်း လူမျိုးရေး နှင့် ဘာသာရေးဂိုဏ်းကွဲပြားမှုများ ဖြစ်ပေါ်အောင် ဖန်တီးနေသည့် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း သတိပေး ခဲ့ပါတယ်။
ရှိက်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ က အဘူဂျာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော **ဖူလာနီလူငယ်များညီလာခံ** ၏ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ပြည်သူများအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုနှင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်အောင် ဖန်တီးခြင်းသည် ရန်သူများ၏ နည်းဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူများ၏ အာရုံကို အမှန်တကယ် အရေးကြီးသော ပြဿနာများမှ လွှဲဖယ်စေရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ သယံဇာတများနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများကို လုယက်နိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံတည်း၊ တစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်းတွင် နေထိုင်ကြသူများအကြား အကွာအဝေးနှင့် သဘော ထား ကွာဟမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အသုံးပြုနေသည့် ထိုကဲ့သို့သော ဝါဒဖြန့်မှုများကို ပြည်သူများအနေဖြင့် သတိထားကြရန်လည်း ၎င်းက အလေးအနက် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အနောက်နိုင်ငံအင်အားကြီးများသည်လည်း နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ကွဲပြားမှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာစေရန် အလား တူနည်းလမ်းများကို အသုံးချနေကြသည် ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အကျင့်ပျက်ခြစားသော နိုင်ငံရေးသမားအချို့သည်လည်း ထိုအင်အားစုများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် နိုင်ငံ၏ သယံဇာတများကို လုယက်ရာတွင် ကူညီပေးနေကြသည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ရှိက်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီက ပြည်သူများအား ထိုကဲ့သို့သော ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန်၊ နိုးကြားတက်ကြွလာရန်နှင့် ဖိနှိပ်မှု၊ အကြမ်းဖက်ဖိအားပေးမှုများမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရုန်းကန်ကြိုးပမ်း ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရပ်တည်ချက်ကို ခိုင်မာစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အကူအညီသည် မလွဲမသွေ ရောက်ရှိလာမည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် လူငယ်များအား ကရုဏာထားခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ကောင်းမှုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အရှက် အကြောက် တရားရှိခြင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံခြင် နှင့် ဘာသာရေး တန်ဖိုးများကို ခိုင်မာစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment