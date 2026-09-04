ကမ္ဘာ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဂိမ်းတွင် အင်အားအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆုကို အီရန်ရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ စဂျာဒ်စိုလ်သွာနီနေဂျာဒ် သည် သုံးရက်ကြာ ပြင်းထန်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်ကောင်းသော ပြိုင်ပွဲများအတွင်း မိမိ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအင်အားကို ထင်ရှားစွာ ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး အလွန်ခက်ခဲပြီး အလေးချိန်ကြီးမားသော ပစ္စည်းများကို မနိုင်မနင်းမဖြစ်အောင် မြှောက်တင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ချန်ပီယံဖြစ်ကာ ပထမ နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခု ရွှေတံဆိပ် သည် ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသော ၂၀၂၆ ကမ္ဘာ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဂိမ်းများ၌ အီရန် အသင်းအတွက် ရရှိခဲ့သည့် နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment