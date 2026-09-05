  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ထရမ့်၏ အီရန်အပေါ် တရားမဝင်စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်သင့်သည်ဟု အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ပြောကြား

၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1861951
ထရမ့်၏ အီရန်အပေါ် တရားမဝင်စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်သင့်သည်ဟု အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ပြောကြား

အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘာနီ ဆန်ဒါးစ်က ထရမ့်၏ အီရန်အပေါ် တရားမဝင်ပြီး အဖျက် အဆီးများသော စစ်ပွဲကြောင့် လူထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရသကဲ့သို့ အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုလည်း ပျက်စီး မှုဆီသို့ တွန်းပို့နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါစစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရမည်ဟု ၎င်းက ဆိုပါ တယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ  ဗာမောင့်ပြည်နယ်ကို ကိုယ်စားပြုသော အမေရိကန် အထက် လွှတ်တော် အမတ် ဘာနီ ဆန်ဒါးစ်သည် ယနေ့ စနေနေ့တွင် လူမှုကွန်ရက် X ပေါ်၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၎င်း၏စာတွင် ထရမ့်၏ အီရန်အပေါ် တရားမဝင်ပြီး အဖျက်အဆီးများသော စစ်ပွဲကြောင့် လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသကဲ့သို့ အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်က ထပ်မံ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားနေ့ အားလပ် ရက် ကာလများ အတွင်း ဓာတ်ဆီ၏ တစ်ဂါလန်လျှင် အမျိုးသားပျမ်းမျှဈေးနှုန်းသည် မည်သည့်အချိန်ကမျှ ဒေါ်လာ ၄ ထက် မကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ယနေ့တွင် ထိုဈေးနှုန်းသည် တစ်ဂါလန်လျှင် ဒေါ်လာ ၄.၁၅ အထိ ရောက် ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဘာနီ ဆန်ဒါးစ်က ၎င်း၏ထုတ်ပြန်ချက်အဆုံးတွင် အလေးအနက်ထား၍ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီစစ်ပွဲကို ယခုပင် အဆုံး သတ်ရမည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha