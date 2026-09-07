အာဇာနည်ခင်ပွန်းနှင့် အာဇာနည်ဇနီးတို့၏ ခွဲခွာချိန်တွင် ထားရှိခဲ့သော အချစ်နှင့် ကတိစကား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ခင်ပွန်း (အာဇာနည် အဘာစ်အလ်မူစဝီ )
“အို… ကျနော် နှလုံးသား၏ မိဖုရား၊ ကျနော် နှင့်အတူ ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းမည့် အဖော်ရေ… ကျနော် ၏ မဟ်ရ် (မဟာငွေ ) အစား၊ နောင်တမလွန်ဘဝတွင် ကျနော် က သင့်အတွက် ရှဖာအသ် (အလ္လာဟ်ထံတွင် သင့်အတွက် အသနားခံ လျှောက်ထားပေးခြင်း) ပြုလုပ်ပေးမည်ကို လက်ခံပါသလား?”
ဇနီး (အာဇာနည် အွန်မ်မေယာစေရ် )
“အို… ကျမ ၏ ရွှေ့ပြောင်းပျံသန်းသွားသော ငှက်ကလေး၊ ကျမ နှင့်အတူ ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းမည့် အဖော်ရေ… ကျမ သည် ကျမ ဘဝကို သင့်အား ပေးအပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သို့သော် အဲဒီအတွက် တစ်ခုတည်းသော စည်းကမ်း ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးခွဲခွာရမည့်အချိန် ရောက်လာသောအခါ၊ ကျမ ကိုလည်း ရှင် နှင့်အတူ ခေါ်ဆောင်သွားရမည်။”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment