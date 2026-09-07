  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အာဇာနည်ခင်ပွန်းနှင့် အာဇာနည်ဇနီးတို့၏ ခွဲခွာချိန်တွင် ထားရှိခဲ့သော အချစ်နှင့် ကတိစကား

၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၀:၅၆
News ID: 1862863
အာဇာနည်ခင်ပွန်းနှင့် အာဇာနည်ဇနီးတို့၏ ခွဲခွာချိန်တွင် ထားရှိခဲ့သော အချစ်နှင့် ကတိစကား

အာဇာနည် အဘာစ်အလ်မူစဝီ နှင့် အာဇာနည် အွန်မ်မေယာစေရ် တို့ကြားတွင် ဖလှယ်ခဲ့ကြသည့် စိတ်နှလုံးထိမိဖွယ် စကားများသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အဖော်အဖြစ်နှင့် နောက်ဘဝအတွက် မျှော်လင့်ချက်တို့ကို ထင်ဟပ်စေခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ခင်ပွန်း (အာဇာနည် အဘာစ်အလ်မူစဝီ )

“အို… ကျနော် နှလုံးသား၏ မိဖုရား၊ ကျနော် နှင့်အတူ ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းမည့် အဖော်ရေ… ကျနော် ၏ မဟ်ရ် (မဟာငွေ ) အစား၊ နောင်တမလွန်ဘဝတွင် ကျနော် က သင့်အတွက် ရှဖာအသ် (အလ္လာဟ်ထံတွင် သင့်အတွက် အသနားခံ လျှောက်ထားပေးခြင်း) ပြုလုပ်ပေးမည်ကို လက်ခံပါသလား?”

ဇနီး (အာဇာနည် အွန်မ်မေယာစေရ် )

“အို… ကျမ ၏ ရွှေ့ပြောင်းပျံသန်းသွားသော ငှက်ကလေး၊ ကျမ နှင့်အတူ ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းမည့် အဖော်ရေ… ကျမ သည် ကျမ ဘဝကို သင့်အား ပေးအပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သို့သော် အဲဒီအတွက် တစ်ခုတည်းသော စည်းကမ်း ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးခွဲခွာရမည့်အချိန် ရောက်လာသောအခါ၊ ကျမ ကိုလည်း ရှင် နှင့်အတူ ခေါ်ဆောင်သွားရမည်။”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha