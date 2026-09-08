အီရန်၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သက်တော် ၅၇ နှစ်ပြည့်
၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၁:၃၇
News ID: 1862996
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဘာသာရေး နှင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် ခရစ် သက္ကရာဇ် အရ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် သက်တော် ၅၇ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အာယာသွလ္လာဟ် ကို ၁၉၆၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် မရှ်ဟဒ် မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ အား အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် အန္တရာယ် အသွယ်သွယ် ၊ အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက် ထရမ့် နှင့် အကြမ်းဖက် နေတန်ယာဟုတို့၏ ယောက်ကျား မပီသသည့် လုပ်ကြံမှုများမှလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ကာကွယ်ပေးတော်မူပါ။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏လက်တော် ဖြင့် အီရန် ၊အစ္စလာမ် ကမ္ဘာကို အပြည့်အဝ အောင်နိုင်မှု ချီးမြှင့် ပေးသနားတော် မူပါ။
Your Comment