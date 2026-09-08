  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သက်တော် ၅၇ နှစ်ပြည့်

၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၁:၃၇
News ID: 1862996
အီရန်၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သက်တော် ၅၇ နှစ်ပြည့်

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဘာသာရေး နှင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် ခရစ် သက္ကရာဇ် အရ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် သက်တော် ၅၇ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အာယာသွလ္လာဟ် ကို ၁၉၆၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် မရှ်ဟဒ် မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ အား အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် အန္တရာယ် အသွယ်သွယ် ၊ အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက် ထရမ့် နှင့် အကြမ်းဖက် နေတန်ယာဟုတို့၏ ယောက်ကျား မပီသသည့် လုပ်ကြံမှုများမှလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ကာကွယ်ပေးတော်မူပါ။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏လက်တော် ဖြင့် အီရန် ၊အစ္စလာမ် ကမ္ဘာကို အပြည့်အဝ အောင်နိုင်မှု ချီးမြှင့် ပေးသနားတော် မူပါ။

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha