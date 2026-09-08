  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့်စစ်ပွဲကြောင့် အမေရိကန်စားသုံးသူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာပြီး လောင်စာ ဆီ အသုံးစရိတ် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀ အပိုကုန်ကျ

၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၈:၄၆
News ID: 1863196
အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့်စစ်ပွဲကြောင့် အမေရိကန်စားသုံးသူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာပြီး လောင်စာ ဆီ အသုံးစရိတ် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀ အပိုကုန်ကျ

အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Brown University ၏ သုတေသနအရ အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲစတင်သည့် ပထမနေ့မှစ၍ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့ မနက်အထိ အမေရိကန်စားသုံးသူများသည် ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ဆီအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၁၀၀ အပိုဆောင်းကုန်ကျမှု ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုသည် အမေရိကန် ပြည်သူများ အတွက် အလွန်အမင်း ကုန်ကျစရိတ်များပြားလာစေပါတယ်။

Brown University ၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သုတေသနအရ ပြီးခဲ့သည့် ၆ လခွဲခန့်အတွင်း အမေရိကန်သာမန်စားသုံးသူများသည် လောင်စာဆီအတွက် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၁၀၀ ခန့် ပိုမိုကုန်ကျခဲ့ပြီး ထိုပမာဏမှာ ၂ မိနစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁ သန်း နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်တိုးပွားနေပါတယ်။

စီးပွားရေးပညာရှင်များက အမေရိကန်တွင် လောင်စာဆီ၊ အထူးသဖြင့် ဒီဇယ်ဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်း၏ သက်ရောက်မှုသည် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့် လများအတွင်း ပိုမိုသိသာလာမည် ဟု သတိပေးထားပြီး ယင်းအခြေအနေကြောင့် သာမန်အမေရိကန်ပြည်သူများ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခံစားရနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha