အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့်စစ်ပွဲကြောင့် အမေရိကန်စားသုံးသူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာပြီး လောင်စာ ဆီ အသုံးစရိတ် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၀၀ အပိုကုန်ကျ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုသည် အမေရိကန် ပြည်သူများ အတွက် အလွန်အမင်း ကုန်ကျစရိတ်များပြားလာစေပါတယ်။
Brown University ၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သုတေသနအရ ပြီးခဲ့သည့် ၆ လခွဲခန့်အတွင်း အမေရိကန်သာမန်စားသုံးသူများသည် လောင်စာဆီအတွက် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၁၀၀ ခန့် ပိုမိုကုန်ကျခဲ့ပြီး ထိုပမာဏမှာ ၂ မိနစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁ သန်း နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်တိုးပွားနေပါတယ်။
စီးပွားရေးပညာရှင်များက အမေရိကန်တွင် လောင်စာဆီ၊ အထူးသဖြင့် ဒီဇယ်ဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်း၏ သက်ရောက်မှုသည် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့် လများအတွင်း ပိုမိုသိသာလာမည် ဟု သတိပေးထားပြီး ယင်းအခြေအနေကြောင့် သာမန်အမေရိကန်ပြည်သူများ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခံစားရနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment