“ဝေလာယသ်၊ကိုယ်ကျင့်ပြုပြင်မှုနှင့်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အပေါ်သစ္စာရှိမှုသည်အာရှူရာ၏အဓိက သတင်းစကား” ဖြစ်ကြောင်းH.Iဆယက်ဒ်မွတ်ဂျ်သဗါအဘာစ်မူစဝီအယ်လ်ဆဖဝီပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂျမ်မူနှင့် ကက်ရှ်မီးယားရှိ ရှီအဟ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ဆရီနဂါးမြို့ ဟိုဝ်လ်ရှိ အေမာမ် ဘာရာ မဒီန်ဆာဟစ်ဘ်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော မဂျ်လစ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အား ဝမ်းနည်း အောက်မေ့ ဂုဏ်ပြုသူများနှင့် ယုံကြည်လေးစားသူ အများအပြား ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မဂျ်လစ်အခမ်းအနားတွင် ရှီအဟ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.I ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ အဘာစ် မူစဝီအယ်လ်ဆဖဝီ က တရားဟောကြားခဲ့ပြီး ကရ်ဗလာဖြစ်ရပ်၏ သတင်းစကား၊ ဘုရားသခင်ထံမှ ကူညီပံ့ပိုးမှုရရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ခြင်း၊ အဟ်လ် အလ်-ဘိုင်တ်၏ ဝီလာယတ်နှင့် အမှန်တရားပေါ်တွင် မယိမ်းမယိုင် ရပ်တည်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက လူသားတို့၏ အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုရရှိခြင်းနှင့် အရှင်မြတ်၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို ရရှိခြင်းတို့တွင် တည်ရှိကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ကောင်းမှုများပြုလုပ်ရန်၊ မကောင်းမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ဖြောင့်မတ်သောလမ်းပေါ်တွင် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် လူသားသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှ အမြဲတစေ ကူညီပံ့ပိုးမှု တောင်းခံ သင့်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်များရှိရုံမျှဖြင့် မလုံ လောက်ဘဲ ထိုရည်ရွယ်ချက်များကို လက်တွေ့ဘဝတွင် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသာလျှင် အမှန် တကယ် အောင်မြင် မှု ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက အာရှူရာဖြစ်ရပ်သည် သမိုင်းဝင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ဘဲ အမှန်နှင့် အမှားကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်းနှင့် မယိမ်းမယိုင် ရပ်တည် ခြင်းတို့အတွက် ထာဝရလမ်းညွှန်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) သည် မိမိ၏ တော်လှန်ထကြွမှုမှတစ်ဆင့် အစ္စလာမ်အသိုင်းအဝိုင်းအား ရှင်းလင်း သော သတင်းစကားတစ်ရပ် ပေးခဲ့ပြီး အမှားနှင့် ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် အမှန်တရားကို အန္တရာယ် ကျရောက် လာသည့်အခါ ယုံကြည်သူတစ်ဦး၏ တာဝန်မှာ အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်ရန်နှင့် ရလဒ်များ ကို မစိုးရိမ်ဘဲ မိမိ၏ မူဝါဒများပေါ်တွင် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
H.I ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ အဘာစ် မူစဝီအယ်လ်ဆဖဝီ က အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ အဖော်များ၏ စံမီမဲ့ သစ္စာရှိ မှုကို ဖော်ပြရင်း ကာရ်ဗလာ၏ အာဇာနည်များသည် မိမိတို့ပေးထားသော ကတိသစ္စာကို နောက်ဆုံး အချိန်အထိ တည်မြဲစွာ စောင့်ထိန်းခဲ့ကြပြီး ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ဝေလာယသ် သည် နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုသည့် အခိုင်အမာဆိုချက်များမျှသာ မဟုတ်ဘဲ စမ်းသပ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် လက်တွေ့ သစ္စာရှိမှုကို တောင်းဆိုကြောင်း သက်သေပြခဲ့ကြသည်ဟု ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ကရ်ဗလာသည် ခေတ်ကာလတိုင်းရှိ လူသားတိုင်းအား မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်၊ အကျင့်စာရိတ္တ၊ ကတိသစ္စာနှင့် လက်တွေ့ဘဝတို့ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် ဖိတ်ခေါ်နေကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အလေးထားပြောကြားရာတွင် မဂျ်လစ် အဇါများသည် ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကို ဖော်ပြရန်အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ခြင်း၊ အတွေးအခေါ်နိုးကြားလာခြင်းနှင့် ဟူစိန်၏ အကျင့်စာရိတ္တကို လိုက်နာခြင်းတို့အတွက် နည်းလမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်သင့်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အပေါ် ချစ်ခင်မှုကို မိမိတို့၏ ဝတ်ပြုမှုများ၊ အကျင့်စာရိတ္တများ၊ လူမှု ဆက်ဆံ ရေးများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အပြုအမူများတွင် ဖော်ပြကြရန်နှင့် မိမိတို့၏ဘဝကို ကုရ်အာန်ကျမ်းတော် ၊ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ သွန်သင်ချက် များနှင့်အညီ ပုံဖော်ကြ ရန် ဝမ်းနည်းအောက်မေ့သူများအား တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ရှီအဟ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက လက်ရှိခေတ်တွင် တိုးပွားလာနေသော အတွေးအခေါ်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းလွဲမှုများကို ဖော်ပြရင်း ရှေတန်သည် လူသားတို့ကို ဖြောင့်မတ်သောလမ်းမှ ဝေးကွာစေရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး အသုံးပြုနေသဖြင့် ယုံကြည်သူများအနေဖြင့် နိုးကြားတက်ကြွ၊ အသိဉာဏ်ရှိပြီး သတိထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အမီးရိုလ် မိုအ်မေနီးန် အေမာမ် အလီ အစ်ဗ်နေအဘီ သွာလစ်ဗ် (အ.စ) အပေါ် ဝေလာယသ် နှင့် ဆက်နွယ်မှုသည် ဖြောင့်မတ်သောလမ်းပေါ်တွင် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နိုင်ရန် အခြေခံနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ဝေလာယသ် ၏ အမှန်တကယ်နောက်လိုက်သူဆိုသည်မှာ မိမိ၏ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် လုပ်ရပ်များ မှ တစ်ဆင့် ထိုဆက်နွယ်မှုကို သက်သေပြနိုင်သူသာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ သွန်သင်ချက်သည် ဖိနှိပ်မှု၊ အာဏာသုံးအနိုင်ကျင့်မှု၊ အမှားနှင့် လမ်းလွဲ မှုများရှေ့တွင် တိတ်ဆိတ်နေခြင်းကို မသင်ကြားဘဲ အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှုနှင့် မူဝါဒများ အတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းနှင့် မယိမ်းမယိုင် ရပ်တည်ခြင်းကို သင်ကြားပေးကြောင်း ဟောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
အာရှူရာည တွင် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့် ၎င်း၏ အဖော်များက ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်း၊ ကုရ်အာန် သေလာဝသ် ပြုခြင်းနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ခိုင်မာသော ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ကို ရည်ညွှန်းကာ ကရ်ဗလာရှိသူများသည် အလွန်ခက်ခဲသော အခြေအနေများအတွင်း၌ပင် မိမိတို့၏ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်နှင့် ဆက်နွယ်မှုကို အားနည်းမသွားစေခဲ့ကြကြောင်း၊ ယင်းသည် ယုံကြည် သူများ အတွက် လက်တွေ့ကျသော စံနမူနာကောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
H.I ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ အဘာစ် မူစဝီအယ်လ်ဆဖဝီ က ယနေ့ခေတ်တွင် ကာရ်ဗလာ၏ သတင်း စကားကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်မှုသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုများပြားလာကြောင်း ဟောကြား ခဲ့ပါတယ်။ မွတ်စလင်များအနေဖြင့် ကုရ်အာန်၊ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ဝေလာယသ် ၊ အလ္လာဟ် သခင်အား ကြောက်ရွံ့ရိုသေမှု (သက္က်ဝါး)၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အမှန်တရားပေါ်တွင် မယိမ်းမယိုင် ရပ်တည်မှုတို့ကို မိမိတို့၏ ဘဝအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးပါက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အတွေးအခေါ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် လူမှုရေးပြဿနာများစွာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ အစစ်အမှန်နောက်လိုက်တစ်ဦး ဖြစ်လာရန်ဆိုသည်မှာ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ အမည်ကို ခေါ်ဆိုရုံမျှ မဟုတ်ဘဲ အေမာမ် ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် မူဝါဒ များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သည်ဟု အလေးထားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် လူတစ်ဦးချင်း စီအနေဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ရပ်များနှင့် အပြုအမူများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာ မိမိ၏ဘဝသည် ဟူစိန်၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် မည်မျှအထိ ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကို စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
မဂျ်လစ်အခမ်းအနားအပြီးတွင် အစ္စလာမ်နှင့် မွတ်စလင်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မားရေး၊ ကက်ရှ်မီး ယားဒေသနှင့် ကမ္ဘာ့လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး၊ မွတ်စလင် အသိုင်းအဝိုင်း၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ကရ်ဗလာ၏ အာဇာနည်များ၏ အဆင့်အတန်း မြင့်မား စေရေးအတွက် အထူးဆုတောင်းမေတ္တာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment