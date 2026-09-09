အမေရိကန်က ခါရက်ကျွန်းအနီး အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောကို တိုက်ခိုက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ခါရက်ကျွန်းမှ မိုင် ၄ ခန့်အကွာတွင်ရှိသော အီရန်ပိုင် ရေနံတင် သင်္ဘောငယ် တစ်စင်းသည် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
သတင်းများအရ ခါရက်ကျွန်းအနီးတွင် ကျောက်ချရပ်နားထားသော ရေနံတင်သင်္ဘောပေါ်သို့ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့များ က ပစ်ခတ်လိုက်သော ကျည်တစ်စင်း ကျရောက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်အရ ကံကောင်းစွာဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူအသေအပျောက် မရှိခဲ့သော်လည်း ရေနံတင်သင်္ဘောပေါ်ရှိ အမှုထမ်းများကို ထိုနေရာမှ ရွှေ့ပြောင်းပေးနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်အတွင်း ရေနံတင်သင်္ဘော ပျက်စီးမှုအခြေအနေနှင့် တိုက်ခိုက်မှု၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး နောက်ထပ် အချက် အလက်များ ကိုလည်း ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ခါရက်ကျွန်းအနီးတွင် ပေါက်ကွဲသံများကို ကြားခဲ့ရသည်။ သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ ခါရက်ကျွန်း ကမ်းခြေမှ ကီလိုမီတာ ၁၂ ခန့်အကွာတွင်ရှိသော ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment