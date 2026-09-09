  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်သည် အင်အားသုံးဖိအားများရှေ့တွင် ခေါင်းမညွှတ်မည်ဟု အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ အမိန့်ကြား

၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၂၉
News ID: 1863730
အီရန်သည် အင်အားသုံးဖိအားများရှေ့တွင် ခေါင်းမညွှတ်မည်ဟု အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ အမိန့်ကြား

အီရန်နိုင်ငံ ဥပဒေစောင့်ကြည့်ရေးကောင်စီ (Guardian Council) အကြီးအကဲ အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ က စီးပွားရေးဖိအားများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရန် စစ်မြေပြင်တွင် ပြသခဲ့သည့် ဂျေဟာဒ် စိတ်ဓာတ် နှင့် အပြည့်အဝကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမျိုး လိုအပ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်အနေဖြင့် အင်အားသုံးဖိအားများရှေ့တွင် ခေါင်းညွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း မိမိ၏ မိန့်ကြားချက်တွင် အလေးပေးမိန့်ကြားထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ


အီရန်နိုင်ငံ ဥပဒေစောင့်ကြည့်ရေးကောင်စီ အကြီးအကဲ အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ က နိုင်ငံအပေါ် သက်ရောက်နေသည့် စီးပွားရေးဖိအားများကို ရင်ဆိုင်ရန် ခိုင်မာသည့် စိတ်ဓာတ်နှင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းမှုများ လိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။

အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ   ၏ ပြောကြားချက်အရ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် စစ်မြေပြင်တွင် ပြသခဲ့သည့် ဂျေဟာဒ် စိတ်ဓာတ်နှင့် အပြည့်အဝ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပင် အသုံးချရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။

လက်ရှိအခြေအနေများတွင် အီရန်ပြည်သူများနှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ပြင်ပဖိအားများနှင့် စီးပွားရေးအခက်အခဲများကို ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရင်ဆိုင်သင့်ကြောင်း အာယာသွလ္လာဟ် က အလေးပေးမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။

ထို့အပြင် အီရန်အနေဖြင့် ပြင်ပမှ အင်အားသုံးဖိအားပေးမှုများရှေ့တွင် နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို မလျှော့ချဘဲ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများဖြင့် အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ ၏ မိန့်ကြားချက်က ဖော်ပြနေပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha