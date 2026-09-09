အီရန်သည် အင်အားသုံးဖိအားများရှေ့တွင် ခေါင်းမညွှတ်မည်ဟု အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ အမိန့်ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နိုင်ငံ ဥပဒေစောင့်ကြည့်ရေးကောင်စီ အကြီးအကဲ အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ က နိုင်ငံအပေါ် သက်ရောက်နေသည့် စီးပွားရေးဖိအားများကို ရင်ဆိုင်ရန် ခိုင်မာသည့် စိတ်ဓာတ်နှင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းမှုများ လိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ ၏ ပြောကြားချက်အရ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် စစ်မြေပြင်တွင် ပြသခဲ့သည့် ဂျေဟာဒ် စိတ်ဓာတ်နှင့် အပြည့်အဝ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပင် အသုံးချရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအခြေအနေများတွင် အီရန်ပြည်သူများနှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ပြင်ပဖိအားများနှင့် စီးပွားရေးအခက်အခဲများကို ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရင်ဆိုင်သင့်ကြောင်း အာယာသွလ္လာဟ် က အလေးပေးမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်အနေဖြင့် ပြင်ပမှ အင်အားသုံးဖိအားပေးမှုများရှေ့တွင် နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို မလျှော့ချဘဲ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများဖြင့် အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း အာယာသွလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် ဂျန္နသ်သီ ၏ မိန့်ကြားချက်က ဖော်ပြနေပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment