အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများသည် အီရန်၏ နျူကလီးယားစွမ်းရည်ကို ဖျက်ဆီး၍မရဟု အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြော/ဗီယင်နာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်က အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေသော်လည်း ၎င်း၏ နျူကလီးယားစွမ်းရည်များ ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး နျူကလီးယားစက်ရုံများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ နျူကလီးယားကျွမ်းကျင်မှုကို ဖျက်ဆီး၍မရကြောင်းဆိုပါတယ်။
အသေးစိတ်အရ ဗီယင်နာမြို့တွင် ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး သို့ တက်ရောက်နေသော အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်တွင် အီရန်၏ နျူကလီးယားစွမ်းရည်များသည် အဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများအတွင်းတွင်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၂၅ နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်များအတွင်း အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာအသုံးပြုသည့် နျူကလီးယားစက်ရုံများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး အရေးကြီးကဏ္ဍအချို့တွင် နျူကလီးယားနည်းပညာကို ရယူအသုံးပြုနိုင်မှု ထိခိုက်ခဲ့သော်လည်း အီရန်၏ အခြေခံနျူကလီးယားစွမ်းရည်များသည် အသိပညာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်လူသားအရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အခြေခံထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က စက်ရုံများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များလည်း သေဆုံးနိုင်သော်လည်း အသိပညာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အမြစ်တွယ်သွားပါက ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ ဆက်လက်တိုးတက်ကာ မျိုးဆက်တစ်ဆက်မှ နောက်မျိုးဆက်တစ်ဆက်သို့ လက်ဆင့်ကမ်းသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အီရန်၏ နျူကလီးယားသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တိုးတက်မှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စုဆောင်းထားသော သိပ္ပံဆိုင်ရာအသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် ပြည်တွင်းထုတ် စက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေးတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် အီရန်သည် နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အများအပြားကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး တည်ငြိမ်သော သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာစွမ်းရည်ရရှိထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က နျူကလီးယားနည်းပညာကို ငြိမ်းချမ်းစွာအသုံးပြုမှု ကိုလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်တွင် ထိုနည်းပညာကို စိုက်ပျိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သီးနှံအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး၊ ပိုးမွှားနှင့် ရောဂါများ ထိန်းချုပ်ရေး၊ အစားအစာများကို ထိန်းသိမ်းသိုလှောင်ရေးနှင့် ရေနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုရေးတို့တွင် အသုံးချနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်အရ အီရန်သည် ရေဒီယိုအိုင်ဆိုတုပ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း၊ ရောင်ခြည်အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ခြင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ရောင်ခြည်အခြေပြုနည်းပညာများ အသုံးချသည့် ကဏ္ဍများတွင်လည်း စွမ်းရည်များ ရရှိထားသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများအတွက် ရောင်ခြည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဖော်ထုတ်သိရှိခြင်းစနစ်များ ကိုလည်း တည်ဆောက်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment