  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ကူနွတ်သ် နှင့် စဂျ်ဒဟ်များ တွင် ထည့်ထည့်ဖတ်ပေးရန် အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) တိုက်တွန်းထားသည့် ဒိုအာတို

၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1864146
ကူနွတ်သ် နှင့် စဂျ်ဒဟ်များ တွင် ထည့်ထည့်ဖတ်ပေးရန် အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) တိုက်တွန်းထားသည့် ဒိုအာတို

အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) က မုအ်မင်များအနေဖြင့် ကူနွတ်သ် နှင့် စဂျ်ဒဟ်များ ပြုလုပ်ချိန်များတွင် မှတ်ရလွယ်ကူပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသည့် “اللهم عافنا واعف عنا” “ အလ္လာဟ်ဟွန်မာ အာဖေနာ ဝါအ်ဖိုအန်နာ ” ဒိုအာတိုကို ထည့် ဖတ်ကြားရန် တိုက်တွန်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်() (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန အဗ်နာ

အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) က မိမိ၏ မိန့်ကြားချက်အတွင်း အလွန်တိုတောင်းပြီး မှတ်ရလွယ်ကူသည့် ဒိုအာတို တစ်ခုကို အထူးအလေးပေး မိန့်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဒိုအာမှာ “اللهم عافنا واعف عنا” “ အလ္လာဟ်ဟွန်မာ အာဖေနာ ဝါအ်ဖိုအန်နာ ” ဖြစ်ပြီး စကားလုံးအနည်းငယ်သာ ပါဝင်သဖြင့် အလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။

၎င်းဒိုအာ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “အို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၊ ကျနော်မျိုးတို့ အား အာဖီယသ် (ကျန်းမာခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းခြင်း၊ ချမ်းသာသုခရှိခြင်း )  ပေးသနားတော်မူပါ၊ ကျနော်မျိုး တို့အား ခွင့်လွှတ် တော် မူပါ” ဟူ၍ ဖြစ်ပါတယ်။

ထို့အပြင် အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) က မုအ်မင်များအနေဖြင့် ကူနွတ်သ် နှင့် စဂျ် ပြုလုပ်ချိန်များတွင် ဤဒိုအာကို ဖတ်ကြားရန် တိုက်တွန်းမိန့်ကြားခဲ့ပြီး၊ အလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်သည့် ဤဒိုအာကို နေ့စဉ်ဝတ်ပြုမှုများတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရန် အလေးပေး မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha