ကူနွတ်သ် နှင့် စဂျ်ဒဟ်များ တွင် ထည့်ထည့်ဖတ်ပေးရန် အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) တိုက်တွန်းထားသည့် ဒိုအာတို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) က မိမိ၏ မိန့်ကြားချက်အတွင်း အလွန်တိုတောင်းပြီး မှတ်ရလွယ်ကူသည့် ဒိုအာတို တစ်ခုကို အထူးအလေးပေး မိန့်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဒိုအာမှာ “اللهم عافنا واعف عنا” “ အလ္လာဟ်ဟွန်မာ အာဖေနာ ဝါအ်ဖိုအန်နာ ” ဖြစ်ပြီး စကားလုံးအနည်းငယ်သာ ပါဝင်သဖြင့် အလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းဒိုအာ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “အို အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၊ ကျနော်မျိုးတို့ အား အာဖီယသ် (ကျန်းမာခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းခြင်း၊ ချမ်းသာသုခရှိခြင်း ) ပေးသနားတော်မူပါ၊ ကျနော်မျိုး တို့အား ခွင့်လွှတ် တော် မူပါ” ဟူ၍ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် အာယာသွလ္လာဟ် ဖွာတွေမီနေယာ (ရ.ဟ) က မုအ်မင်များအနေဖြင့် ကူနွတ်သ် နှင့် စဂျ် ပြုလုပ်ချိန်များတွင် ဤဒိုအာကို ဖတ်ကြားရန် တိုက်တွန်းမိန့်ကြားခဲ့ပြီး၊ အလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်သည့် ဤဒိုအာကို နေ့စဉ်ဝတ်ပြုမှုများတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရန် အလေးပေး မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment