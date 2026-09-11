ကာ့ဒ်နိုင်ငံရေးသမား / အာဘီလ်မှ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ထွက်ခွာနေသည်ဆိုခြင်းမှာ လိမ်လည်သတင်းဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လွတ်လပ်သော ကာ့ဒ်နိုင်ငံရေးသမား ဒီယာ ဟာဖယ်လ်က ယနေ့ (သောကြာနေ့) အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ထွက်ခွာနေသည်ဆိုသည့် ပြောဆိုချက်များသည် မီဒီယာမှ ဖြန့်ဝေသော လိမ်လည်သတင်းများဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ ထိုသတင်းများကို ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပတွင် ထင်ရှားသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖြန့်ဝေနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟာဖယ်လ်က အယ်လ်-မာအလူးမာ သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် “အီရတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ အာဘီလ်ပြည်နယ်အတွင်း အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်စခန်းများအတွင်းမှ ပေါက်ကြားလာသော သတင်းအချက်အလက်များအရ အမေရိကန် မရိန်းတပ်ဖွဲ့များသည် အာဘီလ်ရှိ ၎င်းတို့၏ တပ်စွဲရာနေရာများမှ ထွက်ခွာခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိလကုန်တွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ထွက်ခွာရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု ထရမ့်အစိုးရက ဖြန့်ဝေနေသည့် သတင်းမှာ အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း အမှန်တကယ်တွင် ယင်းသည် တပ်ဖွဲ့များကို အမည်သစ်များဖြင့် ပြန်လည်နေရာချထားသည့် နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း” လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “အာဘီလ်စစ်စခန်းတွင် တပ်စွဲထားသော အမေရိကန်တပ်မှူးများ၏ ပြောဆိုချက်များအရ တပ်ဖွဲ့များ ထွက်ခွာရန် မည်သည့်အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်မျှ မရှိကြောင်း ပြသနေသည်။ တပ်ဖွဲ့အင်အား လျှော့ချမည်ဟု ပြောဆိုနေခြင်းမှာလည်း တပ်ဖွဲ့များကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုပါတယ်။
၎င်းက အလေးအနက်ထား၍ လာမည့်ရက်များအတွင်း အင်အားသစ်များဖြင့် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အာဘီလ်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment