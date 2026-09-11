အီရန်ကိစ္စကို လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းသည် သံတမန်ရေးကျင့်ဝတ်ကို ကျော်လွန်နေသည်ဟု ရုရှားပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဗီယင်နာမြို့ရှိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ရုရှားကိုယ်စားလှယ် မီခေးလ် အူလျာနော့ဗ် (Mikhail Ulyanov) က အီရန်၏ လုံခြုံရေးအကာအကွယ်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များအရ ထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများသည် ရုတ်တရက်နှင့် အကြောင်းမဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန်တို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အူလျာနော့ဗ်က အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန်တို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) ၏ လုံခြုံရေးအကာအကွယ်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များအောက်တွင် ပါဝင်သည့် အီရန်၏ နျူကလီးယားစက်ရုံများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အဆိုအရ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများကို ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇွန်လ နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း ဟူ၍ အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရုရှားကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများသည် အကြောင်းပြချက်မရှိ၊ တရားမဝင်ဘဲ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ယင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ၏ စည်းမျဉ်းများ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အေဂျင်စီ၏ အထွေထွေညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ နျူကလီးယားကိစ္စကို IAEA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဘုတ်အဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ် တုံ့ပြန်ရာတွင် အူလျာနော့ဗ်က ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီး IAEA ၏ စောင့်ကြည့်မှုအောက်ရှိ နျူကလီးယားစက်ရုံများကိုပါ တိုက်ခိုက်ခံထားရသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးတာဝန်များနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စကို လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းသည် အခြေခံအကျဆုံး သံတမန်ရေးကျင့်ဝတ်များကိုပင် ကျော်လွန်နေခြင်းဖြစ်သည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဘုတ်အဖွဲ့သည် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီ တို့၏ အဆိုပြုချက်အရ အီရန်သည် ၎င်း၏ တာဝန်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ကြောင့် အီရန်ကိစ္စကို လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ လွှဲပြောင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment