ယီမင်အတွက် အယ်လ်မိုခါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းက ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ က Al Jazeera ကို ကိုးကားဖော်ပြချက်အရ ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ မကြာသေးမီက စစ်ဆင်ရေးများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသော ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစိုးရ၏ တပ်ဖွဲ့များထံမှ မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသည့် အယ်လ်မိုခါ မြို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမြို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါက အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ၏ တပ်ဖွဲ့များသည် ကမ္ဘာ့ရေကြောင်းသွားလာမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သော ဘက်ဘ် အယ်လ်-မန်ဒက်ဘ် ရေလက်ကြားတစ်ဝိုက်တွင် မိမိတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသော တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ၏ ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖြတ်တောက်လိုနေကြသည်။ ထိုလမ်းကြောင်းများတွင် အယ်လ်မိုခါ နှင့် တအစ်ဇ် (Taiz) ကြားရှိ အဝေးပြေးလမ်းမ၊ အယ်လ်မိုခါ၏ တောင်ဘက်တွင်ရှိသော ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့် အယ်လ်မိုခါဆိပ်ကမ်း မှ တစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အဆိုပါဆိပ်ကမ်းသည် ယီမင်နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိ ထိုတပ်ဖွဲ့များအတွက် အရေးပါသော ထောက်ပံ့ရေးစခန်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
သတင်းအရ အယ်လ်မိုခါမြို့ကို ထိန်းချုပ်ထားမှု ခိုင်မာသွားပါက ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသော တပ်ဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ စစ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်၏ အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအချိန်တွင် ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် အနီးရှိ စစ်ရေးနေရာယူထားမှုမှာ ပိုမိုခိုင်မာလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းများအရ ယင်းတိုးတက်ချီတက်မှုသည် အနည်းငယ်သာ ခုခံမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသော တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရေးစခန်းများမှ နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment