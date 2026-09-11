ထရမ့်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အကျင့်ပျက်ဆုံးသမ္မတဖြစ်တယ်လို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရီပတ်ဘလစ်ကန်မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ထရမ့်က ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ ပေးမယ်လို့ ကတိပြုထားခြင်းအပေါ် တုံ့ပြန်ပြီး ထရမ့်ဟာ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်မှာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူတွေထဲက အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အများဆုံးသူဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ယခုနှစ်အတွင်း ထရမ့်ရဲ့ စစ်ရေးအာဏာသုံးလိုတဲ့ မူဝါဒတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ လူထုထောက်ခံမှု လျော့ကျလာခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့အတွက် လူတွေကို ငွေကြေးနဲ့ “ဝယ်ယူ” ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment