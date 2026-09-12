အီရန်ပြည်သူတို့၏ သတင်းစကားမှာ အဆုံးတိုင်အောင် ကာကွယ်သွားမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည် / ရေဇာ နဂျဖီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီဆိုင်ရာ အီရန်ကိုယ်စားလှယ် ရေဇာ နဂျဖီက CGTN သတင်းကွန်ရက်သို့ သီးသန့်အင်တာဗျူးပေးရာတွင် တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီက စက်ရုံနှင့် အဆောက်အအုံများအားလုံးသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် အီရန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ကျူးကျော်ရန်လိုမှုများကသာ လက်ရှိအခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ယင်းအတွက် အီရန်ကို အပြစ်တင်ခြင်း မပြုသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “ကျွန်ုပ်တို့သည် အေဂျင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် စစ်ဆေးရေးအရာရှိများ အီရန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ဘူရှဲဟ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကာ စစ်ဆေးရန် အစီအစဉ်ရှိသဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ရှိနေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။ သို့သော် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့် နေရာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်းရှိ ရန်လိုသော လုပ်ရပ်များအားလုံး ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီဆိုင်ရာ အီရန်ကိုယ်စားလှယ်က ယခင်ကလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ် အတည်ပြုပြီးနောက် ကျူးကျော်မှုနှင့် စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဒါဟာ အမေရိကန်နဲ့ သေချာပေါက်ဆိုသလို ၎င်းရဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေတဲ့ အလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်မှာလည်း ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီး အနာဂတ်မှာလည်း ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
၎င်းက “ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်တည်ချက်သည် အလွန်ပင် အခြေခံမူအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြု၍ မိမိတို့၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများကို ဆက်လက်ကာကွယ်သွားမည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“အီရန်၏ ကြီးမြတ်သော ပြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်များရှေ့တွင် မည်သည့်အခါမျှ ခေါင်းငုံ့အညံ့ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေနံကို လုယူခွင့်လည်း ၎င်းတို့အား ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အီရန်ပြည်သူတို့၏ သတင်းစကားမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆုံးတိုင်အောင် မိမိတို့ကိုယ်ကို ကာကွယ်သွားမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်” ဟု ရေဇာ နဂျဖီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment