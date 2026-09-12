ဘရစ်ခ်စ် (BRICS) တွင် အီရန် ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို အကျိုးမရှိစေရန် အစီအစဉ် / ဒေါ်လာအစား အမျိုးသားငွေကြေးများ အသုံးပြုမည်လား?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဖဒါဟိုစိုင်းန် မာလက်ကီ က စနေနေ့တွင် IRNA ၏ နိုင်ငံရေးသတင်းထောက်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ၌ အီရန်သမ္မတ၏ BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၁၈) ကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အလွန်အရေးကြီးသော အစည်းအဝေးကြီးနှစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးနှင့် ယခု BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့ကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ရှန်ဟိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍများတွင်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများအပေါ်လည်း အထူးအလေးထားကြောင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါတယ်။ ထိုအစည်းအဝေးမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်များတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် အစ္စရေးအစိုးရနှင့် အမေရိကန်တို့၏ လုပ်ရပ်များကို ရှုတ်ချထားခြင်းကိုလည်း ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်က BRICS အစည်းအဝေးသည် ၎င်း၏ ကြီးမားသော အလားအလာများကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်မည့်အပြင် အဓိကအဖွဲ့ဝင် ၁၁ နိုင်ငံနှင့် အဓိကမဟုတ်သော အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံ၊ စုစုပေါင်း ၂၁ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ထို့အပြင် ဒေသတွင်း အပြောင်းအလဲများကိုလည်း အလေးအနက်ထား ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ရှိအချိန်တွင် အရေးကြီးဆုံး စိန်ခေါ်မှုမှာ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ လုပ်ရပ်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထိုမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုများသည် အမေရိကန်၏ ပြင်းထန်သော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို တားဆီးရန် အရေးပါသော အတားအဆီးများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အမျိုးသားငွေကြေးများကို ကုန်သွယ်ရေးတွင် အသုံးပြုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မာလက်ကီက အီရန်နိုင်ငံသည် အမျိုးသားငွေကြေးများ အသုံးပြုနိုင်ရေးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ လေ့လာသုံးသပ်နေပြီး ထိုအဆိုပြုချက်ကို BRICS နှင့် ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များထံသို့လည်း တင်ပြထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ရုရှားကဲ့သို့ အင်အားကြီးပြီး သြဇာရှိသော နိုင်ငံများသည် သီးခြားလွတ်လပ်သော ငွေကြေးစနစ်တစ်ရပ် ဖန်တီးရန် အလွန်စိတ်ဝင်စားကြပြီး ထိုနည်းလမ်းဖြင့် ဒေါ်လာ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချလိုကြကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ လက်တွေ့အခြေအနေမှာ BRICS နှင့် ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အင်အားပြသလာမှုကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍများတွင် အလွန်အရေးကြီးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သည် ထိုဖိအားများကို တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အချိန်တွင် တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့သည်လည်း ၎င်းတို့၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများအပေါ် အခြေခံ၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ပါဝင်လာကြပါတယ်။
ယင်းအခြေအနေသည် ထွန်းသစ်စ အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ အစုအဖွဲ့ကို အမေရိကန်၏ တစ်ဖက်သတ်ဝါဒအတွက် အလေးအနက်ထားရမည့် ပြိုင်ဘက်တစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
မာလက်ကီက BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့် ရရှိရေးဆီသို့ ဦးတည်လျက်ရှိပြီး ယင်းလုပ်ဆောင်မှုများသည် အမေရိကန်၏ တစ်ဖက်သတ်ဝါဒကို တုံ့ပြန်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအခြေအနေသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် အလွန်ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်စေကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
IRNA ၏ သတင်းအရ အီရန်သမ္မတ မာဆုဒ် ပဇက်ရှကီယန်သည် BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၁၈) ကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် ယခုခရီးစဉ်အတွင်း BRICS ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ၏ အဓိကအစည်းအဝေး၊ စီးပွားရေးဖိုရမ်နှင့် “အားလုံးပါဝင်သော ကမ္ဘာ့အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဘက်စုံဝါဒကို ခိုင်မာစေရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် BRICS ခေါင်းဆောင်များ၏ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးတို့တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်သမ္မတသည် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်၊ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၊ တောင်အာဖရိကသမ္မတအပြင် အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် အရာရှိအချို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment