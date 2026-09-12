ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဟုဆို / ဆနအာ အပါအဝင် ယီမင်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အောင်ပွဲခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ယီမင်ပြည်သူများသည် အဆိုပါ ချီတက်ပွဲများအတွင်း ကြွေးကြော်သံများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဆော်ဒီဦးဆောင်သည့် မဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်နွှယ်သော တိုက်ခိုက်ရေးသမားများထံမှ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကို လွတ်မြောက်အောင် ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရာတွင် ယီမင်တပ်မတော်က ရရှိခဲ့သည့် ထင်ရှားသော အောင်မြင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဆနအာ နှင့် အခြားပြည်နယ်များတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အဆိုပါ အခမ်းအနားများတွင် ပြည်သူလူထု၏ အလွှာအသီးသီးမှ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို အပြည့်အဝ ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ဇမါ နှင့် ဆအ်ဒဟ် မှ ရရှိသည့် သတင်းများအရ ပြည်သူများက မကြာသေးမီက ရရှိခဲ့သည့် စစ်ရေးအောင်မြင်မှုများသည် စစ်ပွဲ၏ အင်အားချိန်ခွင်လျှာသည် ယီမင်ဘက်သို့ ပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေသော အင်အားစုများ၏ စစ်ရေးအင်အား ကျဆင်းလာခြင်းကို ဖော်ပြသည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
တက်ရောက်သူများက ယင်းအောင်မြင်မှုများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သည့် ပိတ်ဆို့ထားမှုနှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် ယီမင်ပြည်သူများ၏ သည်းခံမှုနှင့် မဆုတ်မနစ် ရပ်တည်မှုတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေသတွင်းရေးရာ လေ့လာသုံးသပ်သူများက ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် စစ်ရေးအောင်မြင်မှုများ ရရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ပြည်သူအများအပြား လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်လာခြင်းသည် ဆော်ဒီဦးဆောင်သည့် မဟာမိတ်အဖွဲ့အတွက် ရှင်းလင်းသော သတင်းစကားတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားကြပါတယ်။ ယင်းမှာ စစ်ရေးနည်းလမ်းသည် မအောင်မြင်တော့ကြောင်းနှင့် ပြည်သူများကို ခုခံတော်လှန်ရေး၏ ရည်မှန်းချက်များမှ ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုပါတယ်။
ယီမင်ပြည်သူများက ယခုစုဝေးမှုမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ၏ အပြည့်အဝလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး ပိတ်ဆို့ထားမှု အဆုံးသတ်သည်အထိ ခုခံတော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများကို ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment