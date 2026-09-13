ဟဇရသ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ မဒီနာမြို့မှ ကွမ်း မြို့အထိ မင်္ဂလာရှိသော ခရီးစဉ်အကြောင်း «အုခ်သရ် ရေဇာ (အ.စ)» ရုပ်ရှင်မှ ကောက်နုတ်တင်ဆက်ချက် ။ ။ video
၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၁:၄၁
News ID: 1865247
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ မဒီနာမြို့မှ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ကွမ်းမြို့အထိ မင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံသည့် ခရီးစဉ်ကို ဇာတ်လမ်းပုံစံဖြင့် အတိုချုံးရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုတစ်ခုကို «အုခ်သရ် ရေဇာ (အ.စ)» အမည် ရှိ ရုပ်ရှင်မှ ကောက်နုတ်၍ မအ်စူမီယဟ်ကာလ ( သခင်မကြီးမအ်စူမဟ် (စ.အ) ကွယ်လွန်သည့် ကာလ ) အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
Your Comment