အီရတ်ကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအား တိုက်ခိုက်ရန် အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်မပြုပါ / အယ်လ်ဇိုက်ဒီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ သတင်းအရ အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အလီ ဖာလက် အယ်လ်ဇိုက်ဒီ က အီရတ်နိုင်ငံကို အခြားသူများ၏ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရာနေရာအဖြစ် သို့မဟုတ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အသုံးပြုခွင့် မပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဇိုက်ဒီက အီရတ်နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းမှ ဘွဲ့ရအရာရှိများနှင့် လုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှ ကျောင်းသားများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေရန် ကြိုးပမ်းသည့် ဖျက်ဆီးရေးလုပ်ရပ်များသည် အီရတ်ပြည်သူများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကျရှုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အစိုးရအနေဖြင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သန္နိဋ္ဌာန်ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး အီရတ်၏ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုခိုင်မာလာခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေရန် ရန်သူများ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ပျက်ပြားစေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်က ဆက်လက်၍ “အီရတ်၏ လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်ခွင့်ကို ခိုင်မာစေခြင်း၊ စီးပွားရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို တိုက်ဖျက်ခြင်းတို့အတွက် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားမည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရှေ့ဆက်သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သန္နိဋ္ဌာန်ကို ထပ်မံကြေညာအပ်ပါတယ်။ ” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အီရတ်နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အာမခံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်းသည် အစိုးရ၏ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် အယ်လ်ဇိုက်ဒီက အစိုးရသည် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သန္နိဋ္ဌာန်ရှိကြောင်း၊ ပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန်အတွက်လည်း အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျသော လုပ်ဆောင်မှုများ ကို အားကိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment