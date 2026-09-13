သိမ်းပိုက်ခံနယ်မြေများတွင် ဇီယွန်ဝါဒီ စစ်သားတစ်ဦး၏ အလောင်း ထပ်မံတွေ့ရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဇီယွန်ဝါဒီ မီဒီယာများက သိမ်းပိုက်ခံနယ်မြေများ၏ မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်နေရာမှ ဇီယွန်ဝါဒီစစ်တပ်၏ စစ်သားတစ်ဦး၏ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ အဆိုပါစစ်သား သေဆုံးရသည့် အကြောင်းရင်း သို့မဟုတ် မည်သူများက တာဝန်ရှိသည်ဆိုသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထပ်မံထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးချေ။
သတိပြုရန်မှာ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ ၏ တရားဝင်သတင်းရင်းမြစ်များက အတည်ပြုဖော်ပြချက်အရ ဂါဇာစစ်ပွဲ စတင်ခဲ့ပြီးနောက် ဇီယွန်ဝါဒီစစ်သားများအကြား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေမှုများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး စစ်သားအများအပြား၏ အလောင်းများကိုလည်း နေရာအမျိုးမျိုးမှ တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment