အိုမန် အစည်းအဝေး အောင်မြင်နိုင်ခြေ အလွန်မြင့်မားဟု အာရပ်သုံးသပ်သူ ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အာတွန်က ၎င်း၏ ဆောင်းပါးတွင် ဆာလာလာအစည်းအဝေးသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အရေးပါသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အောင်မြင်နိုင်ခြေ မြင့်မားရသည့် အကြောင်းရင်း ၆ ချက်ရှိကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
ပထမအချက်မှာ ယခုအစည်းအဝေးသည် ယင်းကဲ့သို့သော အစည်းအဝေးမျိုးအနက် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကာလရှည်ကြာ ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ပြီးနောက် အီရန်နှင့် ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ (GCC) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအကြား တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် အမေရိကန်၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ မပါဝင်နိုင်ကြောင်း အာတွန်က ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် အမေရိကန်သည် အီရန်အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အဓိကရည်မှန်းချက်များအထူးသဖြင့် အီရန်အစိုးရကို ပြောင်းလဲရန်နှင့် ၎င်း၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်ကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးပမ်းမှုများ တွင် မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်ပါတယ်။ စစ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖိအားများ ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း အီရန်သည် ၎င်း၏ ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲရန် ငြင်းဆိုထားကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။
တတိယအချက်မှာ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများသည် ယခုစစ်ပွဲကြောင့် အထိခိုက်ဆုံးနိုင်ငံများ ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အာတွန်၏အဆိုအရ စစ်ပွဲသည် ယခုဆိုလျှင် ခြောက်လမြောက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး၊ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ပိတ်ဆို့မှုနှင့် အီရန်ဘက်က တောင်းဆိုချက်များကို အခိုင်အမာ ကိုင်စွဲထားခြင်းတို့ကြောင့် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအနေဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း ဆိုသည်။ အီရန်၏ တောင်းဆိုချက်များတွင် ပိတ်ဆို့မှုများ ရပ်တန့်ပေးရန်နှင့် အေးခဲထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
စတုတ္ထအချက်မှာ ယခင်က ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သည့် အချို့သောနိုင်ငံများသည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်၏ ဖိအားကို စိုးရိမ်သောကြောင့် အမှန်တကယ် ဘက်မလိုက်ဘဲ အမေရိကန်၏ တောင်းဆိုချက်များနှင့် ဖိအားများကို အီရန်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အာတွန်က ပြောပါတယ်။
ပဉ္စမအချက်မှာ အိုမန်နိုင်ငံ၏ ဒေသတွင်း အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဆက်ဆံရေးများဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်နှင့် အာရပ်နိုင်ငံများအကြား အိုမန်မှတစ်ဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် “မိသားစုအတွင်း ဆွေးနွေးမှု” တစ်ရပ်နှင့် တူကြောင်း အာတွန်က သုံးသပ်ပါတယ်။
ဆဋ္ဌမအချက်အနေဖြင့် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများသည် အမေရိကန်သာမက အစ္စရေးပင်လျှင် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးကို အပြည့်အဝ အာမခံပေးနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း နားလည်လာကြပြီဟု အာတွန်က ဆိုပါတယ်။ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်စခန်းများသည်ပင် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖိအားပေးမှုနှင့် ငွေကြေးညှစ်ယူမှုများအတွက် အသုံးချခံနေရကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။
အာတွန်က အိုမန်နိုင်ငံ၏ ဆူလ်တန် ဟိုင်သမ် ဘင် တာရစ်ခ်ျ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆူလ်တန်ဟိုင်သမ်သည် ၎င်း၏ ဉာဏ်ပညာ၊ သံတမန်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ မြို့တော်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများမှတစ်ဆင့် ယခုအစည်းအဝေး ဖြစ်မြောက်လာစေရန် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အီရန်၊ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့အကြား ပဋိပက္ခကြောင့် အထိခိုက်ဆုံးနိုင်ငံများသည်ပင် ယခုအစည်းအဝေးမှ အကျိုးအမြတ်အများဆုံး ရရှိသူများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အာတွန်က သုံးသပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ယာယီပင်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပါက ထိုနိုင်ငံများအတွက် အကျိုးကျေးဇူး အများအပြား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောပါတယ်။
ထို့အပြင် အနာဂတ်တွင် အီဂျစ်နှင့် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတို့ကိုလည်း ယင်းကဲ့သို့သော အစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း အာတွန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယီမင်နှင့် ယင်းနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲသည်လည်း ဆာလာလာအစည်းအဝေး၏ အဓိကဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဟု ၎င်းက မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
အာတွန်၏အဆိုအရ ဆာလာလာအစည်းအဝေးသည် အာရပ်နိုင်ငံများနှင့် အီရန်အကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ အပြန်အလှန် နီးကပ်လာရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment