ဆာလာလာမြို့တွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား အစည်းအဝေး ရွှေ့ဆိုင်း၊ ဒေသတွင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ သတင်းအရ အိုမန်နိုင်ငံ၊ ဆာလာလာမြို့တွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိရန် ယနေ့ တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် အစည်းအဝေးကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ အစည်းအဝေး ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သော်လည်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် ပတ်သက်သည့် ဒေသတွင်း သံတမန်ရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
ကာတာဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှိက်ခ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ် ရဟ်မာန် အာလေ စာနီ သည် တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဂျော်ဒန်၊ ကူဝိတ်နှင့် အိုမန်နိုင်ငံတို့၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများထံ သီးခြားစီ ဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဒေသတွင်း နောက်ဆုံးအခြေအနေများနှင့် တင်းမာမှုလျှော့ချရေးအတွက် သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖိုင်ဇလ် ဘင်န် ဖရ်ဟာန် နှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန် နည်းလမ်းများအပြင် တင်းမာမှုလျှော့ချရေး၊ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ကာတာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပင်လယ်ရေကြောင်း သွားလာမှု လွတ်လပ်ခွင့်ကို အာမခံပေးနိုင်ရေး၊ ဘက်စုံပါဝင်သော သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိရေးနှင့် ဒေသတွင်း ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးမည့် သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် အစီအမံအားလုံးကို ဒိုဟာအနေဖြင့် ထောက်ခံကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျော်ဒန် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အိုင်မန် အယ်လ်ဆဖာဒီ၊ ကူဝိတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နှင့်လည်း သီးခြားစီ ဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း အခြေအနေများ၊ တင်းမာမှုလျှော့ချရေးအတွက် သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှု မြှင့်တင်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုအတောအတွင်း ဆော်ဒီအစိုးရပိုင် သတင်းအေဂျင်စီ SPA (Saudi Press Agency) ၏ အဆိုအရ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗ္ဒူလာ ဘင် ဇာယက် အယ်လ်နာဟီယန်သည် ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖိုင်ဆယ် ဘင် ဖာဟန်ထံ ဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးသည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ဒေသတွင်း တိုးမြင့်လာနေသော တင်းမာမှုများကို ရပ်တန့်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် လက်ရှိ ဒေသတွင်းအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားများ ညှိနှိုင်းထားရှိရေးနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ (GCC) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန် လိုအပ်ချက်တို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီက အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘဒရ် အယ်လ်ဘူဆိုင်ဒီသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒေသတွင်းအစည်းအဝေးကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဆာလာလာမြို့၌ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment