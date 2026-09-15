အီရန်၏ ထိရောက်သောတိုက်ခိုက်မှုများမှ အမေရိကန်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် လျော့နည်းမှုအထိဖြစ်လာ /ပင်တဂွန်က ထရမ့်၏ ပြောဆိုချက်များကို ငြင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာသစ်အရ အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ပွဲအတွက် အမေရိကန်၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃.၄ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုကုန်ကျစရိတ်များအနက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂.၃ ဘီလီယံကို လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များအတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၇ ဘီလီယံမှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၄ ဘီလီယံကို အခြားကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ထိုကိန်းဂဏန်းများတွင် ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြေစိုက်စခန်းများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ကုန်ကျမည့် အလွန်မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်များ မပါဝင်သေးကြောင်း သိရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ စစ်ပွဲအတွင်း အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်များနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ F-15E တိုက်လေယာဉ် ၄ စင်း၊ F-35 တစ်စင်း၊ A-10 တစ်စင်း၊ လေကြောင်းဆီဖြည့်ပေးသည့် လေယာဉ် ၁၂ စင်းနှင့် အခြားလေယာဉ် ၉ စင်းတို့သည် လုံးဝပျက်စီးခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ယခင်နှစ် ဇွန်လအထိ MQ-9 ဒရုန်း ၃၀ ကျော်ကိုလည်း ပစ်ချခံခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ပွဲကြောင့် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် သိုလှောင်ပမာဏ လျော့နည်းလာပြီး ၎င်း၏ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်လည်း အနှောင့်အယှက်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဤအစီရင်ခံစာသည် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက စစ်ပွဲအတွက် အသုံးပြုသည့် လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များ လျော့နည်းနေသည်ဟူသော သတင်းများကို ငြင်းဆိုထားသည့်အချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်ကလည်း အမေရိကန်သည် လက်နက်များကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်နေပြီး ထိုကဏ္ဍတွင် မည်သည့် လက်နက်ရှားပါးမှုမျှ မရှိကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အီရန်သည် ဘာရိန်းနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်ရေတပ်၏ အဓိကထောက်ပံ့ရေးစင်တာကို ဒရုန်းများနှင့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ပွဲကြောင့် အမေရိကန်စစ်သားများနှင့် သံတမန် ၂၀,၀၀၀ ကျော်ကို နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်အရာရှိများက ထိုဒေသရှိ ၎င်းတို့၏ စစ်အခြေစိုက်စခန်းများမှာ ကြီးမားသော ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် အီရန်၏ တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးကို ကြားဖြတ်တားဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့သည့်အချိန်တွင် ယခုဝန်ခံချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ထပ်မံဖော်ပြထားသည်မှာ အီရတ်၊ ကူဝိတ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) တို့ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆောက်အအုံများနှင့် ပစ္စည်းများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ခန့် ဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်က ဥရောပနိုင်ငံများကို ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ဥရောပတွင်ရှိသည့် အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများမှ လေကြောင်းခရီးစဉ် ၅,၀၀၀ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်း ပင်တဂွန်က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment