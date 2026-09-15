အီရန်က IAEA ၏ နျူကလီးယားစွပ်စွဲချက်များကို ပယ်ချပြီး အမေရိကန်မီဒီယာ၏ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဟု ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တီဟီရန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် အပတ်စဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အစ္စမေးလ် ဘာဂါအီက IAEA ၏ မောင့်တ် ကိုလန့် နှင့်ပတ်သက်သည့် ပြောဆိုချက်များကို အရေးကြီးသော လျှို့ဝှက်ကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် ပုံဖော်နေသော်လည်း အီရန်သည် နျူကလီးယားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များအရ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို အေဂျင်စီထံ ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မောင့်တ် ကိုလန့် သို့မဟုတ် ပစ်ခ် အက်စ် မောင့်တိန် သည် နာတန်ဇ် နျူကလီးယားစက်ရုံအနီးတွင် တည်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ IAEA အကြီးအကဲ ရာဖေးလ် ဂရော့ဆီက အဆိုပါနေရာကို အဝေးမှ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအသစ်များ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အရိပ်အယောင်များ တွေ့ရကြောင်း ပြောခဲ့သော်လည်း ထိုလုပ်ငန်းများ၏ သဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်လုံသည့် အချက်အလက် မရှိသေးကြောင်းလည်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဘာဂါအီက အမေရိကန်သည် အီရန်အပေါ် စွပ်စွဲချက်အသစ်များ ထပ်မံထုတ်ပြန်ကာ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကို ခိုင်မာစေရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ IAEA ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးချနေကြောင်း ၎င်းက ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်သံတမန်က အမေရိကန်၏ ဒေသတွင်း စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ လာမက်ဒ်မြို့အပေါ် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး အရပ်သားနေရာများ ထိခိုက်ခဲ့ကာ လူ ၂၁ ဦး သေဆုံးပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဟင်ဂမ် ကျွန်းအနီး အီရန်ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်း တိုက်ခိုက်ခံရသည့် ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ဘာဂါအီက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီး လူတစ်ဦး သေဆုံးကာ အများအပြား ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း၊ ထိခိုက်သူများထဲတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား ၂ ဦး ပါဝင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်နှင့် အိုမန်တို့သည် ရက်သတ္တပတ်များစွာ ဆွေးနွေးပြီးနောက် လုံခြုံသော ရေကြောင်းသွားလာရေးလမ်းကြောင်းများ သတ်မှတ်ရန် သဘောတူညီမှု ရရှိထားကြောင်း ဘာဂါအီက ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စတွင် ပြင်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ဖိအားပေးမှုကို လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘာဂါအီက အီရန်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား ပဋိပက္ခများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ဖြေရှင်းရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန်တို့၏ ဒေသတွင်း လုပ်ရပ်များကြောင့် တင်းမာမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ မတည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုမြင့်တက်စေကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment