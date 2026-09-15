နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ပြန်ပေးဆွဲမှုများနှင့် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များ ပစ်မှတ်ထားခံရမှု တိုးပွားလာခြင်းအပေါ် သတိပေးချက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အယ်လ်အဇ်ဟာရ် စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာက ဘာသာရေးစုဝေးပွဲတစ်ခုသို့ သွားရောက်နေစဉ် အီမာမ် ၆ ဦးကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ပြန်ပေးဆွဲခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ပေးဆွဲသူများထံ ရွေးနုတ်ငွေများ ဆက်လက်ပေးဆောင်နေရခြင်းသည် နိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများအတွက် အရေးပါသော ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာနေပြီး ယင်းအခြေအနေသည် အဆိုပါရာဇဝတ်မှုများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန်နှင့် ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးပုဂ္ဂိုလ်များ ပစ်မှတ်ထားခံရမှုများ တိုးပွားလာစေရန် အခြေအနေဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်အဇ်ဟာရ် အစွန်းရောက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေး စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာက နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဇမ်ဖာရာပြည်နယ်တွင် ရှေ့ဆောင် အေမာမ် ဆပ် ၆ ဦး ပြန်ပေးဆွဲခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကာ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအီမာမ်များသည် တာလတာ မာဖာရာမြို့တွင် အထက်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဘာသာရေးစုဝေးပွဲတစ်ခုသို့ ပါဝင်ရန် သွားရောက်နေစဉ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇမ်ဖာရာပြည်နယ် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က ဝေးလံခေါင်သီသော လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အဆိုပါဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ပြန်ပေးဆွဲခံရသူများကို မည်သည့်နေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား လွတ်မြောက်စေရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သော စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် စတင်ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်အဇ်ဟာရ် စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာက ယခုဖြစ်ရပ်သည် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သည့် ဇမ်ဖာရာ၊ ကာဒူနာနှင့် ကတ်ဆီနာတို့တွင် လုံခြုံရေးမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုများ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရသည့် အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစင်တာ၏အဆိုအရ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများသည် ကျေးလက်ဒေသများနှင့် ဝေးလံခေါင်သီသော နေရာများတွင် လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှု အားနည်းနေခြင်းကို အသုံးချ၍ ရွေးနုတ်ငွေရရှိရန်အတွက် ပြန်ပေးဆွဲမှုများကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကငွေကြေးရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
ရွေးနုတ်ငွေတောင်းခံမှု / လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအတွက် အရေးပါသော ငွေကြေးရင်းမြစ်
အယ်လ်အဇ်ဟာရ် စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာက ပေးဆောင်ခဲ့သော ရွေးနုတ်ငွေများသည် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ရာဇဝတ်ကွန်ရက်များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် **SBM Intelligence** အဖွဲ့အစည်း၏ အစီရင်ခံစာကို ကိုးကားခဲ့ပြီး ထိုအစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ရွေးနုတ်ငွေ စုစုပေါင်းသည် နိုင်ဂျီးရီးယားငွေ ၇.၇၈ ဘီလီယံခန့်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၈ သန်းခန့်နှင့် ညီမျှကြောင်း သိရပါတယ်။
သို့သော် အဆိုပါစင်တာက အမှန်တကယ် ပမာဏမှာ ယင်းထက် ပိုမိုများပြားနိုင်ကြောင်းလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြစ်ရပ်အချို့ကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များ ပစ်မှတ်ထားခံရမှုအပေါ် သတိပေး
အယ်လ်အဇ်ဟာရ် စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာက အီမာမ် ၆ ဦး ပြန်ပေးဆွဲခံရမှုကို ထောက်ပြ၍ ယင်းဖြစ်ရပ်သည် လက်နက်ကိုင်ရာဇဝတ်မှုများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခြင်းနှင့် ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးပုဂ္ဂိုလ်များပါ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ပစ်မှတ်စာရင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်း၏ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစင်တာက ရွေးနုတ်ငွေပေးချေမှုများမှ ရရှိသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ဆက်လက်ရှိနေခြင်းသည် ရာဇဝတ်ကွန်ရက်များကို ပိုမိုအားကောင်းစေပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်ကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ထိခိုက်ခံရသူအရေအတွက် တိုးမြှင့်ရန် အားပေးရာရောက်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်အဇ်ဟာရ် စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ငွေကြေးရင်းမြစ်များကို ဖြတ်တောက်ရန်၊ လမ်းများနှင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် လုံခြုံရေးအစီအမံများ အားကောင်းစေရန်နှင့် ပြည်သူများအပြင် ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးပုဂ္ဂိုလ်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ပြန်ပေးဆွဲမှုများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် ယင်းရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်သူများအား လုံခြုံရေးအရ အရေးယူခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ ၎င်းတို့၏ ငွေကြေးရင်းမြစ်များကိုလည်း ပိတ်ဆို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစင်တာက ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်မှသာ အဆိုပါအဖွဲ့များ၏ ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment