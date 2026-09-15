အမေရိကန်၏ စစ်လိုလားမှုကြောင့် ယူအေအီးစီးပွားရေး ထိခိုက်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ယူအေအီး၏ တရားဝင်စာရင်းအင်းများအရ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရတို့က ဒေသတွင်း၌ စတင်ခဲ့သည့် စစ်ပွဲကြောင့် ယူအေအီး၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။
ဒူဘိုင်း စီးပွားရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဌာန၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်းအင်းများအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဩဂုတ်လအထိ ဒူဘိုင်းသို့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား ၆ ဒသမ ၉၇ သန်း လာရောက်ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူကာလတွင် ၁၂ ဒသမ ၅၄ သန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်အတွင်း ဒူဘိုင်းသို့ လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဦးရေမှာ ၅ ဒသမ ၅၇ သန်းခန့် လျော့ကျခဲ့ပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ် ပထမ ၈ လအတွင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာရင်းအင်းများကို နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် Arabian Travel Market ခရီးသွားပြပွဲ စတင်မည့်အချိန်မတိုင်မီ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပြန်လည်တက်ကြွလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ခရီးသွားကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးက ပါဝင်တက်ရောက်ကြပါတယ်။
ယခုရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာချိန်သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွင်း ဒူဘိုင်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စံချိန်တင်ခဲ့သည့်အချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား ၁၉ ဒသမ ၆ သန်းခန့် ဒူဘိုင်းသို့ လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရတို့က အီရန်အပေါ် စတင်ခဲ့သည့် စစ်ပွဲကြောင့် ယူအေအီး၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ဒူဘိုင်းသို့ လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဦးရေမှာ ထက်ဝက်နီးပါးအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment