  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်နိုင်ငံ ဇာဟေဒန်မြို့တွင် စွန်နီဘာသာရေးပညာရှင် မော်လဝီ ယူဆွတ်ဖ် ဂေါ်ဂျစ်ခ်ျ သတ်ဖြတ်ခံရ

၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၀၄
News ID: 1866075
အီရန်နိုင်ငံ ဇာဟေဒန်မြို့တွင် စွန်နီဘာသာရေးပညာရှင် မော်လဝီ ယူဆွတ်ဖ် ဂေါ်ဂျစ်ခ်ျ သတ်ဖြတ်ခံရ

အီရန်လူမျိုး စွန်နီဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း တော်လှန်ရေးအမြင်ရှိသည့် ဘာသာရေးပညာရှင်များထဲတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇာဟေဒန်မြို့၏ တက်ကြွသော ယဉ်ကျေးမှုရေးရာ လှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် မော်လဝီ ယူဆွတ်ဖ် ဂေါ်ဂစ်ခ်ျသည် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်များ၏ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ မော်လဝီ ယူဆွတ်ဖ် ဂေါ်ဂစ်ခ်ျသည် မိမိ၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်များက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ထို့အပြင် မော်လဝီ ဂေါ်ဂစ်ခ်ျသည် သေဆုံးမီတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ကျဆုံးခဲ့သူများ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

ဇာဟေဒန်မြို့တွင် စွန်နီဘာသာရေးပညာရှင် မော်လဝီ ယူဆွတ်ဖ် ဂေါ်ဂျစ်ခ်ျ သတ်ဖြတ်ခံရ

ဤပုံမှာ ၎င်း၏ နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးမှတ်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha