အီရန်နိုင်ငံ ဇာဟေဒန်မြို့တွင် စွန်နီဘာသာရေးပညာရှင် မော်လဝီ ယူဆွတ်ဖ် ဂေါ်ဂျစ်ခ်ျ သတ်ဖြတ်ခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ မော်လဝီ ယူဆွတ်ဖ် ဂေါ်ဂစ်ခ်ျသည် မိမိ၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်များက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် မော်လဝီ ဂေါ်ဂစ်ခ်ျသည် သေဆုံးမီတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ကျဆုံးခဲ့သူများ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဤပုံမှာ ၎င်း၏ နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးမှတ်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment