အမေရိကန်၏ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သောစစ်ပွဲတွင် သူရဲကောင်းဖြစ်ရန် မအောင်မြင်သော ကြိုးပမ်းမှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ တူနီးရှားနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးက အီရန်နိုင်ငံအတွင်း ပစ်ချခံခဲ့ရသည့် အမေရိကန်လေယာဉ်၏ လေယာဉ်မှူးဟုဆိုသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့် အစီအစဉ်ကို အမေရိကန်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုက ထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအင်တာဗျူးတွင် ပြောဆိုခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ တူနီးရှားနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးက ယခုကဲ့သို့ ရေးသားထားပါတယ်။
“အမေရိကန်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးဟာ အီရန်နိုင်ငံမှာ တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၁၀၀ နှုန်းဖြင့် ပြုတ်ကျခဲ့ပေမယ့် ဘုရားသခင်က သူ့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်! ကျောရိုးကျိုးသွားခဲ့ပေမယ့် တောင်ပေါ်ကိုတောင် တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်!”
အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးပြောစကားက ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။
“ဘုရားသခင်က ကရုဏာထားခဲ့ပါတယ်!”
မေးစရာကတော့၊ဒါဟာ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ ရဲရင့်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လား၊ ဒါမှမဟုတ် အီရန်ကို ဒူးထောက်အရှုံးပေးစေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည့် မစ်ရှင်တွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော စစ်တပ်အတွက် သူရဲကောင်းတစ်ဦး ဖန်တီးရန် မအောင်မြင်သော ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလားဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ်ရှင်တစ်ခု မအောင်မြင်တော့တဲ့အခါ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို စတင်ဖန်တီးကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment