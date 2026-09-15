အီရန်က သင်္ဘော ၇၇ စင်းကို ပိတ်ပင်စာရင်းသွင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပင်လယ်ကွေ့ ရေလမ်းကြောင်းအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတွင် အီရန်နိုင်ငံသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ယခုအချိန်အထိ သင်္ဘော ၇၇ စင်းကို အမည်ပျက်စာရင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ပင်မှုစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အဆိုပါစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် သင်္ဘောများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မည်သည့်သင်္ဘောမဆို ပိတ်ပင်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment