  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်က သင်္ဘော ၇၇ စင်းကို ပိတ်ပင်စာရင်းသွင်း

၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၃၅
News ID: 1866087
အီရန်က သင်္ဘော ၇၇ စင်းကို ပိတ်ပင်စာရင်းသွင်း

ပင်လယ်ကွေ့ ရေလမ်းကြောင်းအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ယခုအချိန်အထိ သင်္ဘော ၇၇ စင်းကို အမည်ပျက်စာရင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ပင်မှုစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ


Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ  ပင်လယ်ကွေ့ ရေလမ်းကြောင်းအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတွင် အီရန်နိုင်ငံသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ယခုအချိန်အထိ သင်္ဘော ၇၇ စင်းကို အမည်ပျက်စာရင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ပင်မှုစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ အဆိုပါစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် သင်္ဘောများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မည်သည့်သင်္ဘောမဆို ပိတ်ပင်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha